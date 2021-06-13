Ушли в закат: Забытые певцы и певицы 90-х

Российский шоу-бизнес начал зарождаться в конце 80-х и окончательно пустил корни в 1993-х, после принятия закона «Об авторском праве и смежных правах». В стране появились коммерческие группы и исполнители, музыкальные фестивали и премии. Влияние запада и свободные нравы общества позволяли продюсерам лепить артистов «на любой вкус и цвет». К концу 90-х их появилось столько, что рынок был перенасыщен. Большая часть популярных исполнителей пропала после начала 2000-х. Что стало с популярными исполнителями 90-х, рассказывает 5-tv.ru.

Азиза

Певица была популярной в начале 90-х, после выхода ее дебютного альбома Aziza. Она бы и дальше продолжила путь по карьерной лестнице шоу-бизнеса, но стала свидетелем потасовки в СКК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где был убит Игорь Тальков. Азизу и ее охранника обвинили в причастности к преступлению, а телеканалы и радиостанции бойкотировали певицу на несколько лет.

Певица Азиза в 1998-м и в 2019-м. Фото: 5-tv.ru, ИТАР-ТАСС / Владимир Яцина, Instagram @aziza_info

Азиза вернулась на сцену только в 1995-м, а спустя два года выпустила второй альбом «Все или ничего». Сейчас певице 56 лет, она активно принимает участие в телешоу. Азиза продолжила писать музыку, последний альбом вышел в 2019-м, в который вошел дуэт с Игорем Тальковым-младшим — сыном погибшего музыканта.

Игорек

Один из первых российских рэперов Игорь Сорокин стал популярным в конце 90-х под творческим псевдонимом Игорек. В 2000-м он выступил на музыкальной премии «Золотой граммофон» со своим главным хитом «Подождем».

Игорек в клипе на песню «Подождем» в 1999-м и 2019-м. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Igorek-star.ru

Но из музыки Игорек не ушел и выпускал новые альбомы, синглы с которых становились лидерами топ-чартов на российских радиостанциях. Его последний диск «Remiхем» вышел в 2013-м и включил в себя старые хиты, например «Подождем» и «Ночные огоньки». Сейчас Сорокину 49 лет, он владеет собственным музыкальным лейблом CNN-Records и проводит ностальгические концерты для своих поклонников по всей России.

Группа «Дюна»

Пацанская группа «Дюна» появилась еще в 1987-м и удачно ворвалась в российский шоу-бизнес. Музыканты прославились в 1990-м, когда исполнили одну из своих главных песен «Страна Лимония». Ироничные и легкие тексты моментально завоевали признание у публики и «Дюна» стали народными любимцами. Несмотря на неприязнь телеканалов к коллективу, их все-таки позвали выступить на «Песню года».

Состав «Дюны» менялся несколько раз, но Сергей Катин и Виктор Рыбин были ее постоянными членами в годы популярности. Хоть Катин ушел в 1992-м, эмигрировав во Францию, но вернулся в состав в 1995-м. Песни «Дюны» перестали брать на радиостанции в 1999-м из-за отсутствия интереса к данному формату музыки. Группа существует фактически и выпустила свой последний альбом «Якутские бананы» в 2010-м. Один из последних клипов на песню «Сисадмин» появился на YouTube в 2017-м.

Марина Хлебникова

Еще одна звезда российского шоу-бизнеса начинала в составе группы «Интеграл» и на бэк-вокале «На-На». В 1993-м она выпустила свой первый альбом «Огонек», но популярной стала только в 1997-м после выхода хита «Чашка кофею». Песня помогла ей стать лауреатом премии «Золотой граммофон», но в первой половине 2000-х Хлебникова пропала из шоу-бизнеса. Она периодически появлялась на телевидении и в кино.

Марина Хлебникова в 1999-м и в 2019-м. Фото: 5-tv.ru, ИТАР-ТАСС / Владимир Веленгурин, Instagram @marina_hlebnikova_official

В 2019-м певица появилась в эфире одного из телешоу. 53-летняя Марина Хлебникова выглядела очень плохо и изможденно. Сразу же поползли слухи об алкоголизме певицы, который стал причиной ее исчезновения со сцены. Оказалось, что певица больна, но не уточнила чем именно. После появления в телешоу, Марина Хлебникова частично возобновила концертную деятельность и работу в студии.

Влад Сташевский

Секс-символ 90-х Влад Сташевский стал популярным благодаря песне «Позови меня в ночь», но после разрыва деловых отношений с Юрием Айзеншписом и провала последнего альбома, пропал с радаров. Неудачный релиз был для него большой трагедией. Кроме того, в то время рухнул его брак с первой женой, Влад начал пить и впал в депрессию.

Влад Сташевский в 1997-м и в 2020-м. Фото: 5-tv.ru, Фотохроника ТАСС / Владимир Яцина, YouTube.com

В 2004-м он попробовал себя в качестве актера, и год гастролировал со спектаклем «Любовь без правил». Влад Сташевский принимал участие реалити-шоу «Остаться в живых», но потом окончательно ушел из шоу-бизнеса. Сейчас певцу 46 лет, до 2017-го занимался собственным бизнесом и иногда выступает на корпоративах. У него есть сын Тимофей от второго брака.

Светлана Лазарева

Музыкальную карьеру Лазарева начинала еще в ВИА «Синяя птица» в 1983-м, а в конце 80-х после знакомства с Ладой Дэнс, перешла в группу «Женсовет». Она покинула женское трио в 1990-м и решила отправиться в сольное плаванье. Ее первый альбом «Давай поженимся» оказался менее успешным, чем второй под названием «Тельняшка». После его выхода Светлана Лазарева стала завсегдатай певицей на ресторанных посиделках.

Светлана Лазарева в 1990-х и в 2019-м. Фото: 5-tv.ru, Instagram @svetlanalazareva62

В середине 90-х Лазарева вместе со своей подругой по группе «Женсовет» Ладой Дэнс вела программу «Утренняя почта», но потом ушла из нее из-за плотного гастрольного графика. Певица выпустила еще несколько альбомов — последний вышел в 2002-м, но не был оценен публикой. После этого Светлана Лазарева погрузилась в работу в своем продюсерском центре, который открыла еще в 1998-м и пропала из шоу-бизнеса. Сейчас Светлане 58 лет, она активно демонстрирует свою жизнь в Instagram и иногда выступает на частных мероприятиях.

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