Мода 90-х и 2000-х диктовала безумные тренды не только на одежду, но и внешний вид. Российские знаменитости экспериментировали с цветом волос и стрижками. Сейчас, просматривая старые фотографии звезд, сложно поверить, что когда-то все эти нелепые прически были в моде. Как выглядели знаменитости до того, как обрести свой фирменный стиль, показывает 5-tv.ru.

Ольга Бузова

Ольга Бузова на телепроекте «Дом-2» в 2004-м. Фото: YouTube.com

Путь певицы и телеведущей Ольги Бузовой начинался на скандальном проекте «Дом-2». На телестройку девушка попала в 18 лет: тогда она была никому неизвестной студенткой географического факультета СПбГУ. В начале 2000-х в моде был платиновый блонд, которого зачастую добивались обесцвечиванием с помощью перекиси водорода. Увы, иногда платиновые блондинки становились похожими на цыплят. Ольга не стала исключением и появилась на телевидении именно с таким цветом волос и, скорее всего, с химической завивкой.

Валерия

Певица Валерия в 1999-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Микляев

В начале своего творческого пути у певицы Валерии были короткие волосы — популярная стрижка в 90-х. Прическа очень старила певицу и часто становилась предметом для обсуждений. Имидж Валерия сменила после заключения контракта с Иосифом Пригожиным в начале 2000-х.

Елка

Певица Елка в 2005-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Наталья Колесникова

В 2005-м после выхода дебютного альбома Елки «Город обмана» о ней узнала вся страна. Кроме голоса и песен певицы, в обществе активно обсуждалась ее короткая «мальчишеская» прическа и сексуальная ориентация. Певица то брилась почти под ноль, то отращивала отдельные пряди, то укладывала отросшие волосы в ирокез. Сейчас у Елки с длиной волос все в порядке, но не без экспериментов.

Группа «Ранетки»

Жена Огурцова и Елена Третьякова во время выступления группы «Ранетки». Фото: Globallookpress.com / Anton Belitsky

Герлз-бэнд «Ранетки» появился тогда, когда в моде были всевозможные субкультуры. Все участницы группы носили странные прически: у Леры Козловой мелирование и мелкие кудри, у Ани Рудневой рваный каскад, а у Наташи Мельниченко просто ровные черные волосы в готическом стиле. Но отдельного внимания заслуживают стрижки Жени Огурцовой и Елены Третьяковой. Рыжеволоса басистка носила кудрявое и неопрятное каре, а ее коллега блондинка очень странную стрижку, напоминающую удлиненный мужской боб.

Группа «БиС»

Группа «БиС» во время записи телепрограммы «Песни о главном». Фото: Globallookpress.com / Alexander Keltik

Выпускники «Фабрики звезд — 7» Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев тоже выделились своими женоподобными прическами в 2007-м. Соколовский носил длинные волосы с металлическим ободком, а Бикбаев выбеленный блонд в стиле эмо.

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева во время выступления в 1990-х. Фото: Globallookpress.com / Gennadii Usoev

В 1990-х Алла Борисовна любила вплетать в свои рыжие волосы косички и акриловые кудряшки. Да, тогда это было модно, но не на женщинах за 50. Также в ход шли всевозможные шиньоны и очень часто выдавали свою ненатуральность.

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в 2003-м. Фото: Globallookpress.com / Victor Lisitsin

Вслед за Аллой Пугачевой отправился ее бывший муж Филипп Киркоров. Король российской эстрады славится густыми черными волосами и часто менял прически. В 2003-м он, видимо, поддался тренду и сделал химическую завивку. Получилось не очень аккуратно.

Ева Польна

Певица Ева Польна в 2008-м. Фото: Globallookpress.com / Said Gadzhiev

После распада группы «Гости из будущего» Ева Польна начала экспериментировать не только с сольной карьерой, но и своей прической. Певица делала короткие стрижки, окрашивалась в разные цвета и делала нелепые завивки.

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