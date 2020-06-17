Согласно канонам Русской православной церкви, 17 мая традиционно считается днем поминания святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Проживавший во времена правления императора Константина Великого святой прославился острым умом и невиданной мудростью.

В народе же 17 мая прозвали Митрофаном-Навозником не просто так. Считалось, что этот теплый летний денек идеально подходит для удобрения земли. В благодарность, в скором будущем она даст богатый урожай.

Что нельзя делать на Митрофана-Навозника?

Предки верили, что «бить баклуши» или бездельничать сегодня — тяжкий грех. Лучше посвятить весь день работе и ложиться спать далеко за полночь. В противном случае — не видать прибыли.

17 июня запрещалось хлопать кого-либо по плечу. Таким образом можно «нахлопать» человеку сильную хворь.

Кроме того, считалось опасным сегодня купаться в открытых водоемах. По преданию, в Митрофанов день Водяной ищет, с кем бы повеселиться и тянет отдыхающих ко дну.

Категорически запрещено сегодня даже смотреть на свое отражение в воде, витринах или окнах. Тот, кто ослушается, навсегда лишится любви.

Что необходимо успеть сделать 17 июня?

Считалось, что сегодня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.

Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так, можно привлечь богатство и счастье.

Неплохо было бы сегодня поработать и на приусадебном участке. Энергия дня благоволит прекрасному урожаю.

Приметы на Митрофана-Навозника

Если 17 июня идет дождь — такая погода продержится еще два-три дня;

Ночная фиалка цветки раскрыла — быть теплому и солнечному лету;

Духота на восходе солнца — признак скорого ненастья;

Сны в ночь с 16 на 17 июня предскажут будущее и предупредят о неприятностях. В частности, они хорошо отражают истинное состояние человека в настоящий период времени и могут указать верную дорогу.

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