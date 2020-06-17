Митрофан-Навозник: почему ложиться раньше полуночи 17 июня — к беде?
Издревле считалось, что лениться в этот день — тяжкий грех. Расплата за него будет очень жестокой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha
Согласно канонам Русской православной церкви, 17 мая традиционно считается днем поминания святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Проживавший во времена правления императора Константина Великого святой прославился острым умом и невиданной мудростью.
В народе же 17 мая прозвали Митрофаном-Навозником не просто так. Считалось, что этот теплый летний денек идеально подходит для удобрения земли. В благодарность, в скором будущем она даст богатый урожай.
Что нельзя делать на Митрофана-Навозника?
Предки верили, что «бить баклуши» или бездельничать сегодня — тяжкий грех. Лучше посвятить весь день работе и ложиться спать далеко за полночь. В противном случае — не видать прибыли.
17 июня запрещалось хлопать кого-либо по плечу. Таким образом можно «нахлопать» человеку сильную хворь.
Кроме того, считалось опасным сегодня купаться в открытых водоемах. По преданию, в Митрофанов день Водяной ищет, с кем бы повеселиться и тянет отдыхающих ко дну.
Категорически запрещено сегодня даже смотреть на свое отражение в воде, витринах или окнах. Тот, кто ослушается, навсегда лишится любви.
Что необходимо успеть сделать 17 июня?
Считалось, что сегодня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.
Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так, можно привлечь богатство и счастье.
Неплохо было бы сегодня поработать и на приусадебном участке. Энергия дня благоволит прекрасному урожаю.
Приметы на Митрофана-Навозника
- Если 17 июня идет дождь — такая погода продержится еще два-три дня;
- Ночная фиалка цветки раскрыла — быть теплому и солнечному лету;
- Духота на восходе солнца — признак скорого ненастья;
- Сны в ночь с 16 на 17 июня предскажут будущее и предупредят о неприятностях. В частности, они хорошо отражают истинное состояние человека в настоящий период времени и могут указать верную дорогу.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.
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