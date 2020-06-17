🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июня, убывающая Луна в Тельце принесет людям стабильность. Этот день будет благоприятным для заключения контрактов и проведения финансовых операций.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июня, убывающая Луна находится в знаке Тельца. Астрологи говорят, что с этого дня наступает период долгожданной стабильности. Дела пойдут в гору, если прикладывать должные усилия. Благоприятный исход будут иметь финансовые операции, а также заключенные сделки.
♈ Овен
Эта фаза жизни требует, чтобы вы были тем, кем вы являетесь. Не стоит извиняться за свои поступки. Чаще всего мы судим себя больше, чем другие люди. Если вы виновны в том, что были грубыми с самим собой, будьте милосерднее к себе, даже если вначале это казалось странным. Этот день также приносит с собой напоминание о том, что утренние ритуалы являются отличным способом поднять ваши вибрации и определить ваши намерения на грядущий период жизни.
Космический совет: не бойтесь быть самим собой.
♉ Телец
Ваша связь с Матерью Природой снова сильно возрастает, Тельцы. Хотя прогулка босиком по лесу — отличная идея, она может быть нежизнеспособным вариантом, если вы застряли в городе. Как насчет выращивания растений в вашем собственном доме? В качестве альтернативы, вы можете подумать о том, чтобы погрузиться в мир травяной магии. Попробуйте освоить бесконечные чудеса от пачули до ромашки. Установка намерения поможет вам найти идеальные ингредиенты для энергии, которую вы хотите использовать.
Космический совет: пришло время обрести энергию природы совершенно новыми способами.
♊ Близнецы
Пришло время сбора ваших ресурсов, проверки и подготовки к реализации вашего плана действий. Не спешите двигаться вперед. Время — это все в вашей игре. Что касается семян, которые вы уже посадили, продолжайте заботиться о них с любовью и заботой. Посмотрите за пределы иллюзии того, что показывает ваша трехмерная реальность, и верьте, что все, что вы пожелаете, осуществится в идеальный момент. PS: Вселенский план лучше, чем тот, который вы могли когда-либо организовать для себя.
Космический совет: доверяйте знакам, которые подает вам Вселенная.
♋ Рак
Если мир не может вернуться к тому, каким был прежде, то как можете вы? Это время массового пробуждения. Вы удаляете ложные слои и становитесь больше, чем вы были в течение долгого времени. Может быть, вы хотите быть родителем с тремя детьми и семнадцатью кошками. Может быть, вы хотите направить своего внутреннего активиста на борьбу с мусором в городе или на спасение бездомных животных. Возможно, вы хотите жить на ферме, выращивать травы, практиковаться в медицине растений и оттачивать искусство быть отшельником. Это ваш сценарий, Раки. Не позволяйте никому говорить вам, как вы должны или не должны прожить свою жизнь.
Космический совет: пришло время радикального принятия себя.
♌ Лев
У всех нас есть сопротивление изменениям, но что, если это изменение согласуется с нашим наивысшим благом? Используйте этот период, чтобы заглянуть внутрь. Изучите части своей жизни, которые стоят на слабом основании. Может быть вы живете ради чужого счастья? Львы, радикальные перемены сулят вам звезды, и это должно вдохновить вас на то, чтобы избавиться от всего недостоверного. Отпустив свое эго, вы освободите место для ваших самых больших преобразований.
Космический совет: избавьтесь от старого образа жизни.
♍ Дева
Вы не устали прославлять занятых? Жить своей жизнью, как если бы это была гонка? Сойдите с беговой дорожки уже, Девы! Пришло время замедлиться и начать жить сегодняшним днем. Попробуйте пересмотреть свои ритуалы самообслуживания. Сейчас благоприятное время, чтобы погрузиться в новый образ жизни. Ешьте, молитесь, любите, готовьте, рисуйте и медитируйте. Охватите магию осознанности. Верьте, что вы возрождаетесь прямо сейчас и в этот момент.
Космический совет: переосмыслите ритуалы ухода за собой.
♎ Весы
Все создается дважды: сначала в уме, а затем в реальности, Весы. Это особенно верно в отношении того, где вы находитесь. Позвольте себе войти в режим инь и получить идеи, которые приходят из вашего сверхсознания. Что, если оживить их — это часть вашей священной миссии, которая поможет вам найти свой икигай (смысл жизни)? Сконцентрируйтесь на подавлении шума, когда вы перенаправите свое внимание на себя. Пусть забота о себе станет самой важной вещью в вашей повестке дня.
Космический совет: реагируйте на сигналы, которые подает вам ваше сверхсознание.
♏ Скорпион
Вы не устали от попыток контролировать и манипулировать каждой деталью своей жизни? Попробуйте другой подход, который предполагает меньше стресса и больше релакса. Вместо того, чтобы творить из своего маленького трехмерного «я», позвольте своему высшему «я» выйти на сцену и повести вас в правильном направлении. Верьте, что все начнет беспрепятственно преобразовываться, как только вы станете единым с потоком с вашим внутренним «я». Если вы столкнулись с проблемами на межличностном фронте, примите доброту и сострадание за основу поведения. Выйдите за пределы суждений и предубеждений и прислушайтесь к другому человеку.
Космический совет: верьте, что вы скоро найдете решение.
♐ Стрелец
Чудеса происходят, когда мы порождаем энергию принятия и отпускаем необходимость контролировать, доминировать или манипулировать друг другом. То, что вы испытываете, — это случай внутренней и внешней алхимии, который поднимает ваши отношения на трансцендентный уровень. Отпускание нездоровых привязанностей также стало для вас большой темой в последние несколько месяцев. Это, в свою очередь, внесло ясность в то, для кого вы хотите выделить место в новом повествовании. Если вы испытывали чувства к кому-то, сейчас самое время рассказать о своей истине.
Космический совет: пусть ваша правда станет известной.
♑ Козерог
Обратный отсчет до солнечного затмения 21 июня! Это период будет временем эмоциональных потрясений, когда многое из прошлого выйдет наружу. Но ваша душа готова трансформировать и трансмутировать раны. Практикуйте дыхание. Соблюдайте тишину. Укрепление связи с Вселенной является секретом преодоления темных времен. Знайте, что вы не одиноки. Никогда не одиноки. Попросите помощи у своих близких и поверьте, что они одарят вас теплом, несмотря на свои собственные испытания и невзгоды.
Космический совет: вы не должны тянуть свое бремя в одиночку.
♒ Водолей
Часто мы соглашаемся на меньшее, чем заслуживаем, потому что боимся говорить правду. Но ваша версия 2.0 знает, что уязвимость очень сильна, и вам нечего бояться. Считайте это временем правды, Водолеи. Некоторые из вас могут почувствовать вдохновение в трудном разговоре с любимым человеком. Держите свои страхи в стороне и приближайтесь к свободному от суждений месту в вашем сердце. Если близкий человек ценит ваше присутствие, он будет рад встретиться с вами на полпути.
Космический совет: пришло время правды.
♊ Рыбы
Мысли о прошлом, вероятно, особенно терзают вас в последнее время. Найдите минутку, чтобы изучить потери и боль, которые угрожают разлучить вас с близкими. Почему неприятные инциденты происходят вновь? После более глубокого изучения вы поймете, что у Вселенной был план для вас с самого начала. То, что происходило с вами, предназначалось для вашего величайшего блага, и то, что в конечном итоге защитило вас от вреда. Имейте это ввиду, когда вы начнете плыть против течения.
Космический совет: станьте единым с потоком с Вселенной.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.
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