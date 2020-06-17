🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июня, убывающая Луна находится в знаке Тельца. Астрологи говорят, что с этого дня наступает период долгожданной стабильности. Дела пойдут в гору, если прикладывать должные усилия. Благоприятный исход будут иметь финансовые операции, а также заключенные сделки.

♈ Овен

Эта фаза жизни требует, чтобы вы были тем, кем вы являетесь. Не стоит извиняться за свои поступки. Чаще всего мы судим себя больше, чем другие люди. Если вы виновны в том, что были грубыми с самим собой, будьте милосерднее к себе, даже если вначале это казалось странным. Этот день также приносит с собой напоминание о том, что утренние ритуалы являются отличным способом поднять ваши вибрации и определить ваши намерения на грядущий период жизни.

Космический совет: не бойтесь быть самим собой.

♉ Телец

Ваша связь с Матерью Природой снова сильно возрастает, Тельцы. Хотя прогулка босиком по лесу — отличная идея, она может быть нежизнеспособным вариантом, если вы застряли в городе. Как насчет выращивания растений в вашем собственном доме? В качестве альтернативы, вы можете подумать о том, чтобы погрузиться в мир травяной магии. Попробуйте освоить бесконечные чудеса от пачули до ромашки. Установка намерения поможет вам найти идеальные ингредиенты для энергии, которую вы хотите использовать.

Космический совет: пришло время обрести энергию природы совершенно новыми способами.

♊ Близнецы

Пришло время сбора ваших ресурсов, проверки и подготовки к реализации вашего плана действий. Не спешите двигаться вперед. Время — это все в вашей игре. Что касается семян, которые вы уже посадили, продолжайте заботиться о них с любовью и заботой. Посмотрите за пределы иллюзии того, что показывает ваша трехмерная реальность, и верьте, что все, что вы пожелаете, осуществится в идеальный момент. PS: Вселенский план лучше, чем тот, который вы могли когда-либо организовать для себя.

Космический совет: доверяйте знакам, которые подает вам Вселенная.

♋ Рак

Если мир не может вернуться к тому, каким был прежде, то как можете вы? Это время массового пробуждения. Вы удаляете ложные слои и становитесь больше, чем вы были в течение долгого времени. Может быть, вы хотите быть родителем с тремя детьми и семнадцатью кошками. Может быть, вы хотите направить своего внутреннего активиста на борьбу с мусором в городе или на спасение бездомных животных. Возможно, вы хотите жить на ферме, выращивать травы, практиковаться в медицине растений и оттачивать искусство быть отшельником. Это ваш сценарий, Раки. Не позволяйте никому говорить вам, как вы должны или не должны прожить свою жизнь.

Космический совет: пришло время радикального принятия себя.