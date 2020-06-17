ТОП-3 знака зодиака, представители которых сами уничтожают свою любовь

Постоянные ссоры, недомолвки, недоверие и измены — все это убьет даже самые крепкие отношения. Но в чем же причина? Неужели некогда любящие друг друга люди способны сами растоптать свою любовь. Отвечая на этот непростой вопрос, астрологи смело утверждают: «Да!».

По словам экспертов, зачастую человек, сам того не осознавая, рушит отношения. Ему кажется, что очередной «серьезный разговор» поможет расставить все точки над «i», однако становится лишь хуже. Удивительно, но найти выход можно даже из такой запутанной ситуации. Главное — понимать, кто именно, ты сам или партнер является «корнем зла», неспособным усмирить разрушительную энергию.

Как уверяют астрологи, сделать это несложно: достаточно лишь знать дату рождения, чтобы определить под каким знаком рожден партнер. Так, среди прочих эксперты выделяют ТОП-3 знаков, представители которых склонны рушить собственное счастье.

Телец

Главная проблема всех Тельцов — в излишней требовательности к окружающим. Они слишком расчетливы и циничны, чтобы поверить в искренность чувств партнера, поэтому мучают его бесконечными придирками. В частности, постоянно напоминают о том, что неплохо бы зарабатывать больше и купить, наконец, загородный коттедж.

Такой человек способен «вынуть душу» из кого угодно. При этом сам предпочитает отсиживаться, то и дело пересчитывая сбережения. Спасти отношения Телец может только в корне изменив себя и отношение к близким.

Скорпион

По версии астрологов, Скорпионы — главные неудачники в любви. В конфетно-букетный период представители этого знака ведут себя как истинные леди и джентльмены, однако стоит лишь заговорить о серьезных отношениях, как все вдруг резко меняется.

Эти люди — настоящие собственники. Они буквально «душат» партнера ревностью по поводу и без, заставляя последнего вздрагивать от каждого шороха. В данном случае о доверии не может быть и речи, поскольку единственное желание второй половинки Скорпиона — поскорее сбежать.

Если же рожденный под знаком Скорпиона человек вознамерился исправить ошибки и вернуть любимого, то стоит в будущем держать эмоции при себе и следить за речью. Ведь одно неосторожное слово может сильно ранить партнера.

Водолей

Водолеи часто бывают одиноки. И совсем не потому, что имеют дурной характер, как вышеупомянутые личности. Напротив, эти люди склонны закрываться от окружающих, надеясь только на собственные силы.

Представители этого знака зодиака привыкли к одиночеству настолько, что найдя идеального партнера просто боятся потерять свободу. Кроме того, им проще не загружать проблемами избранника, а решать их самостоятельно. Вот почему нередко Водолеи предпочитают так называемые «гостевые браки».

Создать счастливую семью эти люди, конечно, могут. Но только если их партнер — отзывчивый, честный и любящий человек. В таком случае влюбленные достигнут взаимопонимания, а Водолей раскроется в лучшем качестве, осчастливив избранника, пишет Clutch.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие типы личности, по мнению психолога, формируют идеальный брачный союз.