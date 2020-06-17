Внук экс-губернатора Хабаровского края вновь устроил ДТП в Москве
Предварительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Instagram @ishay_official
Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева вновь устроил ДТП в Москве. Предварительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Игорь Ишаев широко известен своими приключениями на столичных дорогах.
Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в середине марта 2017 года внук экс-губернатора устроил массовое ДТП на МКАД. А потом пригрозил всем, кто его обвиняет, что «придет в гости». Тогда удивительным образом обошлось без жертв, однако столичная кольцевая была надолго перекрыта.
Через полгода он хвастался в соцсетях, что по одной из магистралей Москвы гоняет на скорости 305 километров в час.
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