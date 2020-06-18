🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июня, убывающая Луна находится в знаке Тельца. В этот день многие люди почувствуют апатию и нежелание действовать. Чтобы несмотря ни на что день был продуктивным, астрологи рекомендуют заняться планированием грядущих дел, нежели реализацией задуманного ранее.

♈ Овен

Вселенная просит вас пересмотреть ваши отношения с близкими людьми, которые сейчас оказались на шаткой почве. Не все люди, окружающие нас в данный момент, предназначены нам до конца наших дней. Быть может пришло время отпустить тех, кто уже продолжительное время тяготится оковами близости? Сделайте первый шаг и посмотрите, как они себя поведут. Для некоторых из вас причиной беспокойства может быть ваш брак или долгосрочные отношения. Верьте, что уроки души пробуждают вас, когда вы берете на себя ответственность за то, где вы находитесь.

Космический совет: посвятите себя работе над своими отношениями.

♉ Телец

Легко чувствовать, что все разваливается, учитывая, что хаос является постоянным в этом пространственно-временном измерении. Но менталитет жертвы не будет служить вам в долгосрочной перспективе. Звезды призывают вас пробудить дух орла и наблюдать за происходящими обстоятельствами с более высокой точки зрения. Это поможет вам осознать, кто вы есть и почему вы поднялись на борт самолета в земное царство. Помните, мы находимся в процессе массового пробуждения. Единственный способ выровняться с вашим истинным «я» — это отпустить все ложное. Пусть это будет смертью вашего эго, Тельцы.

Космический совет: вы находитесь в процессе пробуждения.

♊ Близнецы

Как самый первый воздушный знак зодиака, у вас есть склонность к импульсивности. Терпение — это не ваша сильная сторона, особенно когда вы решили что-то. Именно поэтому Вселенная призывает вас замедлиться, дышать и отпустить необходимость бежать сломя голову. Осознайте, что знаки и символы свыше открывают для вас путь. Путь наименьшего сопротивления сделает вашу жизнь намного проще, Близнецы. Развивайте спокойствие и неподвижность: отпустите беспокойство, которое стало вашим образом жизни. В минуты молчания вы осознаете, что Вселенский план намного лучше, чем тот, который вы продумывали в течение некоторого времени.

Космический совет: наберитесь терпения и прислушайтесь к знакам свыше.

♋ Рак

Предстоящее новолуние в вашем знаке обещает принести много изменений. Но чтобы освободить место для нового, мы должны отпустить старое. Рождение — смерть — возрождение. Таков цикл жизни, Раки. Так что обратите внимание на то, что вам больше не подходит. Устаревшие убеждения и закономерности, которые не заслуживают места в новом повествовании. Процесс освобождения будет совсем не легким! Поверьте, что вы готовы к этому изменению, что инструменты, необходимые для превращения, уже есть в вас. Проводить время на природе — хороший способ исцелить раны и заземлить вашу энергию в это время неопределенности.

Космический совет: осознайте, что вы вступаете в цикл перерождения.