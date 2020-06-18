Четверг, 18 июня — самое благоприятное время для решения финансовых вопросов
Убывающая Луна в Тельце способствует решению старых неразрешенных проблем. В народе этот день называют Дорофеевым. Считается, что с него начинаются самые короткие ночи в году — воробьиные.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
В наступающие 27 лунные сутки любая работа будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых проблем. В этот день появляется возможность взглянуть на все с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида. Полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.
Что можно делать в этот день:
Убывающая Луна в Тельце — самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Хорошо пойдут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.
18 июня (6 июня по старому стилю) православная церковь чтит память преподобного аввы Дорофея. Он был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида в VI веке. С юных лет посвятил себя иночеству. За свою жизнь он создал ряд посланий и поучений, которые позже входили во все монастырские библиотеки. На Руси его книга душеполезных поучений и ответов преподобных Варсонуфия Великого и Иоанна Пророка была одной из самых распространенных.
В народе этот день стал Дорофеевым, Дорофей — Воробьиные ночи, Дорофей-волхвов. Считается, что с этого дня начинаются самые короткие ночи в году — воробьиные.
В старину верили, что в этот день можно найти сон-траву, которая расцветает на Дорофея. Ее носили как оберег, а при строительстве дома закладывали в фундамент. Считалось, что сон-трава, как следует из названия, навевает сон и предсказывает спящим их будущую судьбу. Счастье представляется во сне молодой девушкой или добрым молодцем, беда — старухой с клюкой. Это загадочное растение цветет ночью желтыми, голубыми и бирюзовыми цветочками.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя рассказывать о том, что вам приснилось ночью. Особенно, если вы не хотите, чтобы это сбылось. В эту ночь стоит воздержаться от прогулок. В народе верили, что гулять в Дорофееву ночь, значит, приближать болезнь. Не желательно заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами. Предки верили, что это к беде. Наконец, сегодня нельзя есть мясо, яйца и молоко
Именины: Георгий, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.
Приметы:
Если в этот день погода теплая и ясная, то будет урожай отличного зерна. Сильные росы в этот день — к богатому урожаю, а туман над водой — к урожаю грибов. А если утром трава на Дорофея пахнет сильнее обычного, то быть дождю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать с 18 июня по 26 июля, когда Меркурий входит в «астрологическую петлю».
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