ТОП-3 знаков зодиака, представители которых раздражают окружающих высокомерием

Гордость свойственна всем людям, причем, независимо от возраста: будь то подросток или взрослый человек — любому есть чем похвалиться. Однако некоторые переходят грани разумного в стремлении возвыситься над окружающими, тем самым демонстрируя пренебрежение.

С такими людьми приходится несладко: если вовремя не отдать «честь» и не потакать всем их желаниям, то можно нарваться, как минимум, на грубость. Проще — вовсе не вступать в отношения с такими царственными особами, чтобы после не терпеть унижения.

Среди прочих астрологи выделяют ТОП-3 знаков зодиака, представители которых ужасно горделивы, чем вызывают неприятие.

Овен

Рожденные под этим знаком люди — прирожденные лидеры. Они постоянно пребывают в состоянии конкуренции и используют любую возможность, чтобы доказать окружающим свою авторитарность. Причем нередко представители этого знака побеждают в «соревнованиях» нечестным путем. Все — ради привлечения внимания. Столь сложный характер Овнов обусловлен банальным страхом остаться на обочине жизни. Они так сильно боятся «дать слабину», что компенсируют это непомерной гордыней. Перевоспитать таких личностей очень непросто.

Телец

Любой удар по самолюбию Тельца — настоящая трагедия. Представители этого знака зодиака чересчур болезненно и даже несколько неадекватно реагируют на критику, поскольку очень не уверены в себе. Низкую самооценку Тельцы пытаются скрыть за маской горделивой особы, нередко раня при этом даже близких людей. Неудовлетворенность собой толкает этих людей и на опрометчивые поступки, о которых часто приходится жалеть. Но просить прощения — не их удел.

Лев

По своей природе Львы — царственные особы. Рожденные под этим знаком люди идут по жизни с гордо поднятой головой, шагая через головы поверженных противников. Причем «пострадавшими» могут стать и ни в чем не повинные близкие, в случае, если посмели высказать собственное мнение в не подходящий момент. Львы — настоящие нарциссы. Жить с ними очень сложно, но возможно, утверждают астрологи. Главное — не перечить зазнавшемуся «королю» и четко следовать всем его инструкциям.

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