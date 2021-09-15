Онколог назвал пять симптомов рака тонкой кишки

|
Алина Потёмкина
1 135

Этот вид онкологи, по словам врача, хуже всего поддается диагностике.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Nikolay Gyngazov, Ton Koene / VWPics, uwe umstätter, ТАСС/ Валерий Матыцин, Алеев Егор

Пять признаков самого трудного для диагностики вида рака — тонкой кишки — назвал онколог Иван Карасев. По его словам, долгое время определить это заболевание удавалось только во время операции.

«Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно. В среднем на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80% случаев», — рассказал врач на своей странице в Instagram.

Заподозрить рак тонкой кишки можно в случае наблюдения у пациента тошноты и рвоты, вздутия живота, боли в области пупка, запоров или диареи, а также примесей крови в стуле.

В группу риска, по словам онколога, входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами, а также те, у кого есть наследственная предрасположенность к болезни. Чтобы снизить риск заболевания, онколог советует меньше есть жирной жареной пищи, а также копченых продуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом.

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
72.85
0.13 86.07
0.08
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Последние новости

21:22
Уничтожители инфекций: Роспотребнадзору исполнилось 99 лет
21:09
Лепс обошел Моргенштерна в рейтинге гонораров звезд за корпоративы
20:55
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других
20:50
Глава ЦИК: Предстоящие выборы станут одними из самых конкурентных за последние годы
20:40
Проценко назвал единственный возможный способ борьбы с пандемией коронавируса
20:33
Онколог назвал пять симптомов рака тонкой кишки

Сейчас читают

«Спартак» проиграл «Легии» в Лиге Европы, мнение из Италии
Назван источник доходов депутата от КПРФ Бондаренко
Врачи выяснили, почему внезапно немеют руки и ноги
Скончался муж Ирины Хакамады
Магия имени: как по инициалам узнать судьбу человека

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака