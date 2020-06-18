Онколог назвал пять симптомов рака тонкой кишки
Этот вид онкологи, по словам врача, хуже всего поддается диагностике.
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Пять признаков самого трудного для диагностики вида рака — тонкой кишки — назвал онколог Иван Карасев. По его словам, долгое время определить это заболевание удавалось только во время операции.
«Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно. В среднем на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80% случаев», — рассказал врач на своей странице в Instagram.
Заподозрить рак тонкой кишки можно в случае наблюдения у пациента тошноты и рвоты, вздутия живота, боли в области пупка, запоров или диареи, а также примесей крови в стуле.
В группу риска, по словам онколога, входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами, а также те, у кого есть наследственная предрасположенность к болезни. Чтобы снизить риск заболевания, онколог советует меньше есть жирной жареной пищи, а также копченых продуктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что онколог рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом.
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