Как распознать некомпетентного врача, рассказал своим подписчикам в Instagram медик, телеведущий Александр Мясников. Он рекомендовал обратить внимание на советы, которые дают пациентам во время визита хранители клятвы Гиппократа.

По его словам, не стоит доверять врачу, который объяснит проблемы со здоровьем наличием в организме паразитов, выпишет антибиотики при температуре ниже 38 градусов, отсутствии жара, озноба, ломоты в теле. Также можно засомневаться к некомпетентности медика, если он будет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, назначать вместе с антибиотиками противогрибковые препараты, рекомендовать к приему «полезные бактерии».

Кроме того, насторожить пациента должны назначения пожилым людям с болезнью сердца обезболивающих из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Также вызвать сомнения могут рекомендации «восстанавливать хрящ поеданием холодца».

«Я мог бы продолжать этот список очень долго, как вы, наверное, понимаете… Но получится совсем уж мрачно. Тут можно перечислять и про БАДы, и про гомеопатию, и про диагностику по капле крови, и про биорезонанс и так далее», — отметил Мясников.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Мясников назвал основную причину выпадения волос.