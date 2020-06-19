Выгоднее онлайн: Сбербанк установил комиссию в 1% на переводы через банкомат

Сбербанк установил комиссию в 1% на все переводы с банкоматов вне зависимости от суммы платежа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«С начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными. Ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатный перевод на них теперь не распространяется», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что условия по внутрибанковским переводам при помощи банкоматов в Сбербанке изменились со 2 июня. Согласно статистике, этот способ перевода денег был в разы менее востребованным, чем пресловутые онлайн-переводы посредством приложения или «СМС-банка». На последние распространяются все те же правила: сумма до 50 тысяч рублей не облагается комиссией.

Представители Сбербанка напомнили, что для удобства граждан продолжает действовать и Система быстрых платежей (СБП), при помощи которой можно бесплатно осуществлять денежные транзакции размером до 100 тысяч рублей. Для превысивших этот лимит клиентов комиссия составит 1-1,5%.

Известно также, что с 14 июня в России начал действовать закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки начали повышать лимиты операций без кода до пяти тысяч рублей.



