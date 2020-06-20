Федот Урожайник. Почему не стоит купаться в водоемах 20 июня?

Суббота, 20 июня — последние перед новолунием сутки располагают к подведению итогов за прошедший месяц, начинать новые дела в этот день не рекомендуется. Убывающая Луна в Близнецах хорошо влияет на взаимоотношения с окружающими и на интеллектуальную деятельность, но в период доминирования этого созвездия стоит быть особенно осторожными с планами на будущее — может оказаться, что они потребуют пересмотра в более благоприятное время.

Православная церковь 20 июня чтит память святого мученика Феодота Анкирского, жившего в городе Анкире во второй половине III века, во времена императора Диоклетиана. Федот держал свою гостиницу, но одновременно сумел достичь высокого духовного совершенства и получил от Господа дар исцеления: мог врачевать больных, возлагая на них руки. Во времена гонений на христиан святой прятал единоверцев в своей гостинице от преследователей, проникал в тюрьмы, оказывая помощь невинно осужденным и тайно хоронил останки погибших за веру. За это он был арестован и после жестоких истязаний обезглавлен. Место для своего погребения Федот указал еще при жизни. Там и положили его останки. А позже на этом месте была построена церковь.

В народе же день поминовения священномученика Федота прозвали Федот Урожайник или Навозница — у крестьян принято было вычищать в этот день помещения, где держали скот. Святому молились о хорошем урожае хлеба, а также просили избавить от ненастья.

Что можно делать 20 июня

По лунному календарю день идеально подходит для любой несложной домашней работы — текущей уборки или наведения порядка в вещах. Хорошо также в последний перед новолунием день избавиться от всего надоевшего и ненужного в доме.

Это также благоприятное время для того, чтобы заняться собой — любые косметические процедуры будут особенно эффективны. Заняться спортом тоже не будет лишним, но только с умеренной физической нагрузкой.

Чего нельзя делать 20 июня

Издревле существовало поверье, что святой Федот ходит в этот день по берегам озер, прудов и рек с острым серпом в руках и пугает русалок. А если какая из них попытается выйти из воды и утащить человека на дно, святой отсечет ей серпом волосы, в которых и заключается ее сила. По этой причине женщины на Федота Урожайника не купались в водоемах, особенно простоволосыми — чтобы святой случайно не перепутал их с нечестью. Да и мужчины избегали приближаться к воде, чтобы чем-нибудь не прогневать Федота.

В народе также по какой-то причине верили, что в этот день нельзя признаваться в любви — любимый человек может отвернуться и даже оскорбиться. От предложений руки и сердца тоже лучше воздержаться до лучших времен.

По лунному календарю день неблагоприятен для важных дел, особенно финансовых, и новых начинаний.

В последние дни перед новолунием увеличивается вероятность возникновения конфликтов, поэтому общение и с деловыми партнерами, и с друзьями стоит сократить до минимума. Семейные торжества лучше тоже назначить на другой день.

Народные приметы на 20 июня

Если на Федота тепло и ясно — урожай ржи будет хорошим, если пойдет дождь, колосья будут тощими.

Если пчелы сидят на стенках улья — это к жаре.

Если ночью не было росы, днем пойдет дождь.

В ясную погоду голуби прячутся в укрытие — скоро жди дождя

Если пауки за ночь расширили свои сети — день будет ясным и теплым

Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.

Сон, увиденный в ночь с 19 на 20 июня, пустой, ему не стоит придавать никакого значения.

Именины 20 июня у Федота, Федора, Владимира, Михаила, Николая, Павла, Александра, Богдана, Бориса и Валентина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасно столкновение затмения и солнцестояния 21 июня. Астролог Алена Никольская рассказала, на что обратить внимание в период редкого астрономического явления.