🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июня, убывающая Луна в Близнецах идеальный день для активных действий и оперативного принятия решений. Дела, начатые сегодня увенчаются успехом.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июня, убывающая Луна в Близнецах
♈ Овен
Вы не можете заставить гусеницу стать бабочкой за ночь, не так ли? С вами также! Так зачем же торопиться с процессом трансформации? Сегодня звезды побуждают вас заострить внимание на том, где вы находитесь, прямо сейчас, в этот момент, а не фокусироваться на версии себя, которую вы считаете цельной и совершенной. Задумайтесь о том, что счастье заключается в том, что вам позволено быть одновременно и шедевром, и незавершенным делом.
Космический совет: цените версию себя, которой вы являетесь сегодня.
♉ Телец
Тельцы, в последнее время вы слишком заняты написанием руководства о десяти способах любить себя. Правда заключается в том, что любить себя, недостатки и все такое — не всегда легко для вас. Но взросление заставило вас принять все свои стороны, которыми вы уникальны.
Звезды также говорят, что сегодня вас ожидают случайные встречи или знакомства. То, на что вы надеялись и о чем мечтали, может случиться самым неожиданным образом.
Космический совет: полюбите себя такими, какие вы есть!
♊ Близнецы
Если вам нравится, тогда вы должны «надеть кольцо». Мы говорим о квартире или комнате, на которую вы положили глаз, а не о человеке (если только вы не не в паре с кем-то). Вопросы, связанные с недвижимостью, сегодня находятся в центре внимания, Близнецы. Хорошо, что вы и ваша семья (или ваш партнер) мыслите в одном направлении относительно жилища. Некоторых Близнецов сегодня посетит желание сделать перестановку в квартире или начать ремонт. Подумайте о том, чтобы обратиться к цветному терапевту или эксперту по фэн-шуй, чтобы получить профессиональные советы о том, как повысить уровень вибрации в вашем «святилище».
Космический совет: вопросы, связанные с недвижимостью, находятся в центре внимания.
♋ Рак
Вы можете либо примириться с тем, где вы находитесь, и продолжать жить своей жизнью, заключенной в клетку, или потворствовать своей любопытной натуре. Если вам нужны знаки, вы их получите. Сегодня Ракам стоит посвятить себя обучению. Но не думайте, что это обязательно должно быть чем-то скучным. Изучать можно все что угодно от смешанных боевых единоборств до истории древнего Египта, возможности безграничны. Пусть сердцебиение побуждает вас двигаться в правильном направлении. Считаете себя экспертом в определенной области? Это также хорошее время, чтобы поделиться своими знаниями.
Космический совет: побалуйте свою любопытную натуру.
♌ Лев
Как говорится — ничто не вечно. Хотя эта фраза верна для физического тела, которое превращается из пыли в пыль, оно не определяет все в нашей жизни. Однако не исчезает: работа, которую вы делаете над собой, или то, что йоги определяют как «тапасья». Теперь, более чем когда-либо прежде, вы выходите за пределы своей физической идентичности и признаете сияние, присущее вашей душе. Но значит ли это, что вы избегаете «человеческих» аспектов своего существования? Поиск баланса между физической и духовной сферами существования стало поворотным моментом в вашем путешествии.
Космический совет: выйдите за пределы своей физической идентичности.
♍ Дева
Забавно, как наша самооценка зависит от того, как другие люди воспринимают нас. В результате этого мы посвящаем свою жизнь приятным внешним усилиям и в конечном итоге отказываемся от своего мнения. Признание этого паттерна — это первый шаг к его преобразованию, Девы. Просто хотя бы сегодня скажите «нет», даже если вам неудобно. Установите границы. Постойте за себя. Внутренняя конфигурация поможет вам перенаправить вашу энергию на то, что действительно важно.
Космический совет: скажите «нет», даже если вам неудобно.
♎ Весы
Вы можете положить бальзам на свои раны для временной передышки, но действительно ли это заставит боль исчезнуть? У вас уже есть ответ на этот вопрос, Весы. Сегодня звезды просят вас выдержать паузу, чтобы понять, где корень проблемы, которая всплыла на поверхность. Любовь и свет духовности немного переоценены, не так ли? Любой, кто прошел путь трансформации, знает, что именно теневая работа прокладывает путь к освобождению.
Космический совет: найдите источник ваших проблем.
♏ Скорпион
Пришло выпить зелье правды, Скорпионы. Данная ситуация не в ваших руках. Вы сделали то, что считали хорошим, и этого достаточно. Пришло время сдаться космическому разуму с внутренним знанием того, что в конечном итоге все произойдет в вашу пользу. Помните, что самоизоляция не равна эмоциональной изоляции. Вам нужна ваша система поддержки больше, чем когда-либо прежде. Обратитесь к тому человеку, который заставляет вас верить в свою магию, когда вы погружаетесь в пространство неуверенности в себе.
Космический совет: доверьтесь Вселенскому плану.
♐ Стрелец
Вам показалось, что вы престали расти? Задумайтесь, быть может есть что-то, что является отравой в вашей жизни. При этом не забудьте оценить и свое собственное поведение, однако не переусердствуйте с самокритикой. Сегодня вам представится шанс освободиться от бессознательных паттернов, которые удерживают вас от реализации вашего огромного потенциала. Если вы игнорировали свое здоровье, сейчас самое время внести позитивные изменения.
Космический совет: тот, кто не поддерживает ваш рост, не заслуживает места в вашей жизни.
♑ Козерог
Нельзя чувствовать себя бедным и излучать вибрации бедности, и в то же время процветать. Изобилие вас не найдет, пока вы не станете излучать изобилие. Вы являетесь причиной, по которой ваша карьера демонстрирует устойчивый прогресс. Продолжайте предпринимать целенаправленные действия для достижения лучшей жизни, используя девиз: «Все, что я желаю, уже мое!».
Космический совет: впереди нет горы, которая слишком высока.
♒ Водолей
Зарабатывание денег ради зарабатывания денег бессмысленно. Подумайте о способах поддержки сообществ или фондов, чтобы отдать их тем, у кого нет источника средств к существованию в это время неопределенности. Некоторые из вас могут почувствовать глубокую связь с животным миром. Вы думали о благополучии уличных собак или кошек? Сейчас настало время внести свой вклад.
Космический совет: отдача — важная тема для вас прямо сейчас.
♊ Рыбы
Ищете способы вплеснуть накопившейся за неделю энергии, отдохнуть душой и телом? Звезды знают, как вам помочь. Визуализируйте себя как столб света, соединяющий небеса с Землей. Когда этот луч света проникает вниз по вашему телу, представьте, что он активирует ваши чакры и превращает вас в радужный мост. Рыбы, поверьте, что вы проводники творчества. Канал, через который проявляется Вселенная. Пусть вознесение станет вашим фокусом, когда испытания и невзгоды мирского мира угрожают снизить ваши вибрации.
Космический совет: займитесь духовной перезагрузкой.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.
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