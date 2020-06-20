🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июня, убывающая Луна в Близнецах

♈ Овен

Вы не можете заставить гусеницу стать бабочкой за ночь, не так ли? С вами также! Так зачем же торопиться с процессом трансформации? Сегодня звезды побуждают вас заострить внимание на том, где вы находитесь, прямо сейчас, в этот момент, а не фокусироваться на версии себя, которую вы считаете цельной и совершенной. Задумайтесь о том, что счастье заключается в том, что вам позволено быть одновременно и шедевром, и незавершенным делом.

Космический совет: цените версию себя, которой вы являетесь сегодня.

♉ Телец

Тельцы, в последнее время вы слишком заняты написанием руководства о десяти способах любить себя. Правда заключается в том, что любить себя, недостатки и все такое — не всегда легко для вас. Но взросление заставило вас принять все свои стороны, которыми вы уникальны.

Звезды также говорят, что сегодня вас ожидают случайные встречи или знакомства. То, на что вы надеялись и о чем мечтали, может случиться самым неожиданным образом.

Космический совет: полюбите себя такими, какие вы есть!

♊ Близнецы

Если вам нравится, тогда вы должны «надеть кольцо». Мы говорим о квартире или комнате, на которую вы положили глаз, а не о человеке (если только вы не не в паре с кем-то). Вопросы, связанные с недвижимостью, сегодня находятся в центре внимания, Близнецы. Хорошо, что вы и ваша семья (или ваш партнер) мыслите в одном направлении относительно жилища. Некоторых Близнецов сегодня посетит желание сделать перестановку в квартире или начать ремонт. Подумайте о том, чтобы обратиться к цветному терапевту или эксперту по фэн-шуй, чтобы получить профессиональные советы о том, как повысить уровень вибрации в вашем «святилище».

Космический совет: вопросы, связанные с недвижимостью, находятся в центре внимания.

♋ Рак

Вы можете либо примириться с тем, где вы находитесь, и продолжать жить своей жизнью, заключенной в клетку, или потворствовать своей любопытной натуре. Если вам нужны знаки, вы их получите. Сегодня Ракам стоит посвятить себя обучению. Но не думайте, что это обязательно должно быть чем-то скучным. Изучать можно все что угодно от смешанных боевых единоборств до истории древнего Египта, возможности безграничны. Пусть сердцебиение побуждает вас двигаться в правильном направлении. Считаете себя экспертом в определенной области? Это также хорошее время, чтобы поделиться своими знаниями.

Космический совет: побалуйте свою любопытную натуру.