🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Это правда, что определенные вещи в нашей жизни предопределены. Кто может свести на нет роль судьбы, верно? Но все ли уже предначертано или у нас есть возможность договориться и стать соавторами «рукописи»? Осознайте, что между стимулом и реакцией есть пространство. И в этом пространстве нам под силу найти ответ. В этом ответе лежит наш рост и свобода. Не сомневайтесь в себе, вы напишете свой бестселлер!

Если верить закону кармы, то каждое наше действие имеет последствия. Где вы вибрируете, Близнецы? Какие семена вы сажаете в своей судьбе? Помните, что рай и ад не являются далекими понятиями. Они существуют прямо здесь, в этой реальности времени и пространства, в зависимости от выбора, который мы делаем. Сделайте следующий шаг с совестью.

Готовы к зелью правду, Тельцы? Вы уже давно играете в игру с обвинениями, и нет, это не помогает вам решить ваши проблемы. Фактически, это удерживает вас в сфере низких вибраций. Это правда, что все вышло не так, как вам бы хотелось. Но, опять же, Вселенная не обязана заставлять нас чувствовать себя комфортно все время. Единственный путь вперед — это взять на себя ответственность, признать неудачи и сделать все возможное, чтобы изменить свою судьбу. Не забывайте о своей внутренней силе!

Космический совет: не позволяйте удобству быть причиной, по которой вы скажете «да» тому, что вы переросли.

Овны, не исключено, что сегодня вы увидите, как прошлое всплывет, и в вашем случае оно потребует «примирения». То, что отношения не токсичны, не означает, что они подходят вам. Вопрос, который, возможно, у вас возникнет: мне бросают вызов, чтобы я смог стать лучшей версией себя? Меня поддержат или бросят на полпути? Не позволяйте удобству быть причиной, согласиться. Пусть это время глубокого созерцания даст вам ясность в отношении тех связей, которые вы хотите привлечь в свой мир.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июня, когда новая Луна находится в созвездии Рака, представителям многих знаков зодиака предстоит посвятить себя осуществлению давних идей, в гору пойдут все начатые дела. Также этот день полезно будет хорошенько отдохнуть перед новой неделей.

♌ Лев

Мы не всегда можем облегчить проблемы других, но мы можем проявить к ним сострадание в наших сердцах и готовность выслушать то, что они говорят. Одарите своих близких своим присутствием, Львы. Этот дар так редок и драгоценен в наши дни. Акты доброты — это еще один язык любви, который вы можете рассмотреть сегодня. Речь не идет о грандиозных жестах, а о маленьких, простых вещах, которые показывают, насколько вы заботливы и участливы. Подумайте о том, чтобы сделать букет ручной работы из их любимых цветов или удивить близких согревающей домашней едой.

Космический совет: станьте радугой в чужом облаке.

♍ Дева

Ив Сен-Лоран хорошо сказал: «Мода исчезает, стиль вечен». Эта цитата точно описывает то, где вы находитесь в своей эволюции. Дело не всегда в том, чтобы носить то, что горячо и модно. Речь идет о самовыражении через искусство одежды, и вы, кажется, совершенствуете это искусство с течением времени. Сегодня ты в настроении играть в переодевания, ради радости, и никому ничего не доказывать. Будьте прокляты стандарты общества! Любите себя такими, какие вы есть, и не извиняйтесь за то, что занимаете «слишком много» места!

Космический совет: не бойтесь экспериментировать! Выражайте себя!

♎ Весы

От меда и молочных масок до скраба из соли Мертвого моря, древние египтяне имели свои секреты красоты, и сегодня вам рекомендуется искать вдохновения у наших предков. Это правда, что вы испытывали чувство вины за заботу о себе в прошлом, но вы начинаете понимать, что мир работает наизнанку, а не наоборот. Заботясь о себе, мы достигаем наполненности, которая, в свою очередь, помогает нам выполнить нашу священную миссию и пролить свет на мир.

Космический совет: займитесь ритуалами красоты и ухода за собой.

♏ Скорпион

Пришло время честных и откровенных разговоров. Налаживайте связи, которые позволяют вам быть уязвимыми — связи, которые заставляют вас чувствовать, что вас видят и слышат. Если это означает тщательное редактирование списка друзей, пусть будет так. Односторонние отношения просто больше не будут вам мешать. Сегодня звезды рекомендуют вам также выразить себя и через письменное слово. Может быть, вы хотите рассказать историю. Может быть, вы хотите записать свои сокровенные мысли ради ясности. Позвольте своему сердцу идти вперед, Скорпионы.

Космический совет: не бойтесь честных разговоров.

♐ Стрелец

Почему мы так одержимы списками дел? Жизнь — не тест производительности. Сойдите с метафорической беговой дорожки и слушайте, что говорит вам ваше тело. Сегодня звезды просят вас посвятить день так называемому «сладкому безделью». Вы обнаружите, что бездействие — это отличный способ выжить в этом шторме жизни. Проведение времени на природе также окажется терапевтическим. Нет ничего более заземляющего, чем объятия с деревом или прогулка босиком по траве. Космический совет: посвятите день «сладкому безделью».

♑ Козерог

Важной частью процесса роста и развития является признание того, что вы уже не тот человек, которым были раньше. Учитывая, что вы изменились, как ваши убеждения останутся неизменными? Сегодня звезды рекомендуют вам вернуться к своей вере и сознательно отпустить догмы, с которыми вы больше не резонируете. Поверьте, что это первый шаг к тому, чтобы приблизиться к собственной истине. Так что найдите время, чтобы заглянуть внутрь, Козероги. Вселенная говорит, чем тише вы становитесь, тем больше слышите.

Космический совет: найдите свою собственную истину.

♒ Водолей

Водолеи, пришло время снять плащ-невидимку! Так вы позволите себе быть увиденным и услышанным. Скажите близким людям, о чем вы думаете, какие мысли терзают вас в последнее время. Одинокие Водолеи могли бы обратиться к виртуальному миру, чтобы встретиться с потенциальными партнерами. Так что, если вы не можете встретиться лично? Вы могли бы рассмотреть возможность онлайн-свидания.

Космический совет: поделитесь своими мыслями с миром.

♊ Рыбы

Забота о себе совсем не эгоистична, Рыбы. Именно входя в пространство целостности, мы можем создавать комфортное пространство и для других. Сегодня вы можете особенно остро испытать чувство вины, которое и без того давило на вас, когда вы учились расставлять приоритеты. Подумайте о том, чтобы заняться ритуалами красоты, которые заставят вас почувствовать себя хорошо. Например, добавление нескольких капель эфирных масел в воду для ванны может мгновенно поднять дух.

Космический совет: поймите, что у вас нет поводов винить себя.

Ранее 5-tv.ru публиковал ритуалы и гадания в летнее солнцестояние 21 июня. Издревле считалось, что в самую короткую ночь в году можно заглянуть в будущее и заманить счастье.