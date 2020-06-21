День летнего солнцестояния: что можно и что категорически нельзя делать 21 июня

Православная церковь 21 июня чтит память мученика Федора Стратилата, который жил III–IV веках. Святой из-за приверженности христианству подвергался пыткам по приказам царя Ликиния. Согласно преданию, Федор закончил жизнь на кресте, после чего его душа была вознесена на небеса ангелами. Кроме того, 21 июня — День летнего солнцестояния.

Приметы 21 июня:

В день Федора Стратилата на Руси было принято рыть колодцы. Наши предки верили, что вода в них будет всегда чистой и сможет уберечь от сглаза. Люди совершали специальный обряд — на месте, где планировали копать колодец, вечером 20 июня оставляли сковороду. На восходе солнца ее снимали и осматривали.

Если сковорода была в каплях, то вырытый колодец будет многоводным. Небольшое количество капель сулило скудное наполнение сооружения водой. В случае, если сковорода была сухая, шли искать новое место.

Считалось, что День летнего солнцестояния, благодаря мощной энергетике, наделяет людей некоторыми дарами. На Руси верили, что 21 июня любые мысли могут стать материальными. Этот день старались провести в хорошем расположении духа, наслаждаясь жизнью.

Что можно делать 21 июня:

В этот день люди избавлялись от ненужных старых вещей, которыми давно не пользовались. Их раздавали нуждающимся или выбрасывали на помойку.

21 июня было принято надевать только яркие и цветные вещи. Женщины вешали на шею кулон в форме солнца.

На Федора Стратилата наши предки старались проанализировать свои поступки. Люди считали, что именно в этот день станет понятна причина навалившихся несчастий.

Также 21 июня на Руси было принято просить прощения и отпускать старые обиды.

Что категорически нельзя делать 21 июня:

В этот день стоит вести себя с близкими людьми крайне сдержанно. Есть вероятность ранить чьи-то чувства.

21 июня нельзя принимать важные и ответственные решения, касающиеся дальнейшей жизни.

В День летнего солнцестояния не стоит злоупотреблять перед другими своим положением и критиковать окружающих.

Мужчинам и женщинам нельзя выполнять физическую работу.

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