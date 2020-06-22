Кирилл Солнцеворот: что можно и нельзя делать 22 июня?

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Валентин Черников
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Растущая Луна в Раке — время, когда нужно быть внимательнее при обращении с металлическими предметами и огнем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Justus de Cuveland, Lilly, Angela to Roxel, imagebroker/Ulrich Niehoff,

Понедельник, 22 июня, оказывает сильное влияние на судьбу человека. День, следующий за летним солнцестоянием, а в этом году — еще и за солнечным затмением. Последующие сутки после этих астрономических явлений требуют соблюдения четких правил и запретов. Сегодня появляется возможность очистить жизнь от всего лишнего, избавиться от вредных привычек, спланировать будущее и задать точку отсчета на пути к достижению желаемого.

Что можно делать 22 июня:

Растущая Луна в знаке Рак способствует решению вопросов юриспруденции, недвижимости. Но с осторожностью следует отнестись к кредитованию и даче денег взаймы. В это время повышается эмоциональная чувствительность, поэтому рекомендуется проявлять себя более тактично в общении с близкими. Не менее осторожно нужно обращаться с металлическими предметами и огнем — повышается вероятность получить травму.

22 июня православные верующие почитают христианского праведника Кирилла. Поскольку его день следует за солнцестоянием, к имени святого прибавляют Солнцеворот. По преданию Кирилл мог исцелять людей. С этой просьбой в молитвах к нему обращаются и поныне.

Что нельзя делать 22 июня:

Предки верили, что на Кирилла запрещено скандалить и сквернословить, грустить и предаваться унынию. Нельзя одеваться в черное, чтобы не стереть краски из своей жизни. Запрещается ходить в лес — можно навлечь на себя беду.

Именины: Александр, Кирилл, Марианна, Марфа, Рафаил, Фекла.

Приметы на 22 июня:

Хороший урожай ягод — к холодной и долгой зиме;

Ласточки низко летают — быть дождю;

Если с раннего утра слышны раскаты грома, такая погода продержится долго.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и что категорически нельзя делать 21 июня, в день летнего солнцестояния.

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