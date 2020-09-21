«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной

Алиса Старжевская
33 624

Дочь Примадонны и юмориста продефилировала перед родителями в разных образах.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет настоящей модницей. За свои шесть лет девочка уже неоднократно принимала участие в показах мод Галины Юдашкиной, которая работает над созданием детских коллекций. Поклонники звездной пары не раз отмечали, как органично и изящно наследница Примадонны смотрится на подиуме.

В этот раз Лиза решила порадовать домочадцев домашним показом мод. Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram видео, на котором девочка предстает перед родителями и братом Гарри в разных нарядах. Съемка производилась в прачечной загородного дома Пугачевой и Галкина.

Сначала девочка вышла в джинсах и белой блузке с пышными рукавами. Телеведущий пришел в восторг от наряда наследницы, но оказалось, что это было еще не все. Далее юная модель предстала в образе «японской императрицы», примерив черное платье с принтом в пол. Для своего третьего выхода Лиза выбрала платье с джинсами.

«Маленькое черное платьице по-сельски», — анонсировала Галкина.

В финале модница показала полосатый костюм, состоящий из топа и длинной юбки, отметив, что в таком образе можно пойти, например, на дискотеку.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики по достоинству оценили дарования юной модели, заметив, что своим подходом к выбору нарядов девочка очень сильно напоминает Аллу Борисовну.

«В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка»;

«Настоящая модель»;

«Красотка. Вся в Аллу Борисовну», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как трогательно Лиза и Гарри Галкины поздравили юмориста с днем рождения.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
Звезды без детей: 7 отечественных актрис, которые не стали мамами
6:28
Видео: Пассажир устроил пьяный дебош на борту самолета рейса Анталья — Казань
6:19
«Медитирую музыкой»: Сын Тарзана рассказал о своем состоянии на фоне измены отца
6:14
Новый вид льготной ипотеки хотят запустить в России
6:08
Как заточить ножницы за 15 секунд — простой и очень полезный лайфхак
5:50
Россия возобновила авиасообщение еще с тремя государствами

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок