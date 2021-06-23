Тимофеев день: что можно и категорически нельзя делать 23 июня?

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Алина Потёмкина
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Считается, что собирая дома друзей в этот день, можно прогнать несчастья.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Andrey Arkusha; clutch.ua; telegraf.com.ua

В православном календаре 23 июня — День священномученика Тимофея. Он был в IV веке епископом в Пруссе, где обратил к христианской вере множество язычников. За это его схватили и заключили в темницу по велению императора Юлиана Отступника. Однако и там священник продолжил распространять учение Иисуса среди заключенных. Разгневанный правитель, узнав об этом, приказал обезглавить Тимофея. Позднее его мощи были перенесены в Константинополь.

Что нельзя делать 23 июня:

В этот день считалось, что нельзя сидеть в одиночестве. Это могло навлечь беду. Хорошо собирать гостей в доме. Кроме того, лучше, чтоб число человек за столом было четным.

Проявлять жадность в Тимофеев день считалось очень дурным знаком — это могло обернуться против того, кто пожалел что-то для ближнего.

Нельзя 23 июня заглядывать в чужие окна — так можно навлечь на себя ответ за ошибки других людей, пишет Утро.ру. 

Не стоит брать зеркало в руки — темные силы в это время особенно влиятельны.

Нельзя в этот день смотреть на радугу — год будет голодным для посмотревшего.

Народные приметы:

Если в этот день не видно пауков — погода переменится.

Белые тучи идут перед синими во время грозы — к граду.

День выдался солнечным, но муравьев не видно — будет ненастье.

Если увидишь луч света в своем доме — к счастью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать на день Кирилла Солнцеворота.

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