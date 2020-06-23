ТОП-4 знаков зодиака, которые часто женятся и разводятся

Не у всех знаков зодиака получается создать крепкую семью раз и на всю жизнь. Брак с такими людьми не бывает стабильным. Они часто женятся и разводятся, либо подолгу пребывают в одиночестве, утверждают астрологи. Портал Clutch рассказал, под какими созвездиями рождаются эти непростые граждане.

Овен

В семье представитель этого знака всегда отводит себе главную роль. Лишь его решение кажется ему верным, и компромиссы тут помогут. Отношение с Овном осложняются и тем, что этот человек не прощает ошибок, часто скандалит на пустом месте и даже тиранит партнера. Не удивительно, что такой брак кончается разводом.

Стрелец

Для крайне свободолюбивого Стрельца брак представляется клеткой. Он легко может сойтись с партнером и в порыве чувств создать семью. Но страх ответственности вскоре вернет его с небес на землю. Оптимист по натуре, представитель этого знака пойдет на второй заход, и третий, и так далее в надежде найди идеальную пару. Но между любовью и свободой всегда выберет свободу.

Водолей

Типичный представитель этого не менее свободолюбив и более странен. Он часто себе на уме, витает в облаках, отчего партнер может подумать, что безразличен Водолею. Вторая половина может смириться с его чудаковатостью. Но это все равно не гарантирует прочность таких отношений. Если Водолей не получит в браке желаемую свободу, он сбежит сам.

Козерог

Партнер Козерога часто страдает от недостатка его внимания. Рожденный под этим созвездием человек часто кажется холодным, потому что не привык лишний раз проявлять эмоции. Он расчетлив, и оттого умеет обеспечивать семью. Но в этом и его минус, поскольку расчетливость часто переходит в скупость. А споры из-за денег оборачиваются скандалами и разрывом.

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