🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июня, некоторым знакам зодиака стоит проявить инициативу, выбраться из своего панциря, и начать дышать полной грудью.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июня, когда Луна находится в созвездии Льва, знакам зодиака стоит проявлять больше инициативы, заняться творчеством и ввязаться в какую-нибудь авантюру. Однако решение финансовых вопросов лучше перенести на другое время.
♈ Овен
Овны, вы чувствуете неуверенность, несмотря на то, что уже так близки к финишу. То, что вы застряли в колее, не значит, что не сможете добраться до конца. Главное — верить в свои силы. Пусть поддержка ваших близких, станет для вас мотивирующей.
Космический совет: не опускайте руки у финиша.
♉ Телец
Процессы создания и разрушения тесно взаимосвязаны. Одно не может существовать без другого. Легко убедить себя, что все идет не так! Но когда вы посмотрите за пределы иллюзий, то поймете, что все, что ни делается, делается для величайшего блага.
Космический совет: будьте благодарны за свой путь.
♊ Близнецы
Близнецы, осознание — это первый шаг к освобождению от того, что уже не ваше. Некоторые из вас считают себя недостойными того, что имеете. Помните, любить себя также важно, как любить ближнего.
Космический совет: не будьте слишком строги к себе.
♋ Рак
Рак, вам необходимо найти свой источник вдохновения. Вы чахните от однообразия, оно вредит не только вашему душевному состоянию, но и здоровью. Постарайтесь взглянуть на мир под другим углом.
Космический совет: найдите свой источник вдохновения.
♌ Лев
Лев, вы вроде бы здесь, среди людей, но скорее где-то витаете в облаках. Что с вами происходит? Сейчас как никогда важно сконцентрироваться и добиваться поставленных целей. Будьте внимательны, есть вероятность упустить свой шанс.
Космический совет: время сосредоточиться на главном.
♍ Дева
Большинство из нас воспринимают хобби, как не более, чем увлечение. Это то, что вы исследуете в свободное время. Зарабатывать деньги, с другой стороны — серьезная работа. Неудивительно, что многие идут по жизни с чувством неудовлетворенности. Рискните шагнуть в мир безграничных возможностей, Дева!
Космический совет: занимайтесь тем, что любите.
♎ Весы
Весы, сейчас то самое время, когда у вас есть все шансы, чтобы подняться на новый уровень. Речь идет как о духовном самосовершенствовании, так и о карьерных успехах. Постарайтесь быть активными и инициативными.
Космический совет: вы — творцы своей судьбы.
♏ Скорпион
В чем корень ваших обид? Почему вы занимаете оборонительную позицию? Постарайтесь погасить негативные эмоции, жить в мире гораздо приятнее, чем в состоянии войны. Помните, цель — двигаться вперед, а не застрять в колее.
Космический совет: на обиженных воду возят.
♐ Стрелец
Стрельцы, слышали про закон бумеранга. Все, что вы отдаете Вселенной, вам возвращается. Вы слишком напряжены, это мешает вам делать добрые дела. Помните, когда хорошо вам, хорошо и вашим близким.
Космический совет: станьте добрее.
♑ Козерог
Козероги, любовь — это прекрасное чувство. Его никогда не бывает много, оно окрыляет, дает возможность видеть мир под другим углом. Не бойтесь ощутить это чувство, выходите из своей конуры.
Космический совет: пора влюбляться.
♒ Водолей
Водолей, крайне важно быть щедрым, уметь делиться с другими, как позитивными эмоциями, так и какими-то материальными вещами. Ваша душа жаждет сейчас делать добрые дела. Так что вас останавливает?
Космический совет: делайте добрые дела.
♊ Рыбы
Рыбы, все, что ни делается, все к лучшему. Примите ситуацию, не требуйте от себя невыполнимых задач. Вы самодостаточная личность, но даже вам иногда необходимо, чтобы о вас позаботились.
Космический совет: примите ситуацию.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня.
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