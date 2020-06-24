ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

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Валентин Черников
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Лишь в зрелом возрасте пыл этих людей сменяется на спокойствие и практичность.

ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Пылкость, несерьезность и инфантильность мешают представителям отдельных знаков зодиака построить семью. На этот шаг они решаются лишь после 30, когда на смену мечтам о свободе и веселой жизни приходит зрелость и желание остепениться. Портал Lisa.ru привел три знака, которые, по мнению астрологов, больше других подходят под такое описание.

Близнецы пользуются популярностью противоположного пола. Им легко дается общение с людьми. Но завести семью им мешает непостоянность. В молодости они не смотрят на партнеров как на людей, с кем можно провести остаток жизни. Зато в зрелости представители этого знака становятся отличными семьянинами.

Брачные узы по молодости претят Львам. К партнерам они относятся потребительски и не воспринимают отношения всерьез. Рожденные под этим созвездием люди создают семью не раньше 25 лет. Да и то потому, что хотят выглядеть в глазах окружающих состоятельно.

Спокойная и размеренная жизнь — не для свободолюбивых Стрельцов. Их тянет в дружеские компании, а не в семью. Они редко заботятся о материальных благах. Представители этого знака вступают в брак в последний момент. Даже став взрослыми и состоятельными, они не меняют привычек и проявляют присущую им инфантильность.

Ранее 5-tv.ru писал о трех знаках зодиака, которым не суждено встретить свою любовь в юности.

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ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

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