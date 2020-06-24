Прямая трансляция праздничного салюта из Москвы в честь 75-й годовщины Победы

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Карина Бернтгольц
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Около десяти тысяч разноцветных залпов озаряют небо над российской столицей.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Трансляция завершена.

Торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Великой Победы завершаются красочным фейерверком. Праздничный салют в эти минуты озаряет вечернее небо над Москвой. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию этого события

Ожидается, что феерическое зрелище продлится около 15 минут. За это время небо над столицей в разноцветные краски окрасят более десяти тысяч залпов, каждый из которых посвящен героям, отдавшим жизнь за Победу в Великой Отечественной войне.

Праздничный артиллерийский салют на Лужнецкой набережной проводит Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Залпы будут даны из 52 пусковых установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержат выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

Наблюдать за красочным фейерверком можно будет почти из любой точки города. Главными локациями традиционно считаются Москворецкая набережная, Воробьевы горы, Поклонная гора и парк «Зарядье». Однако из-за пандемии коронавируса гражданам советуют любоваться расцвеченным небом с балконов своих домов.

Ранее 5-tv.ru показал видео с Парада Победы на Красной площади.

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