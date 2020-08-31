Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Светская львица отреагировала на слухи о романе резидента Comedy Club с участницей шоу «Уральских пельменей».
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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, @asmuskristina
Причина развода Гарика Харламова и Кристины Асмус до сих пор остается неизвестной. Это дало многочисленным сплетникам повод для придумывания разнообразных версий. Так, накануне резидент Comedy Club выложил в Instagram скриншот поста участницы коллектива «Уральские пельмени» Ксении Корневой. Артистка опубликовала отрывок переписки неких Лени и Харлы. Последний признался собеседнику, что на протяжении всего режима самоизоляции смотрел шоу «Уральских пельменей» и думал «только об их Ксюше».
«Не знаю, кто такой Леня (видимо, царь Леонид из Спарты), и с каким Харлой он переписывался, но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане!» — ответил в посте Гарик.
Как уточняет портал «Дни.ру» пользователи посмеялись над ироничным ответом Харламова. Но в комментариях нашлись и те, кому эта гипотеза показалась убедительной. Среди них оказалась Ксения Собчак.
«А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась», — отозвалась светская львица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус высмеяла слухи о причинах развода с Харламовым.
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