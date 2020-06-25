🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июня, некоторым знакам зодиака стоит посвятить день решению проблем, которые долгое время откладывали «в дальний ящик».
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июня, когда Луна находится в созвездии Льва, знакам зодиака стоит заняться решением накопившихся вопросов. Отличный период для того, чтобы навестить родных. В этот день неплохо идут дела в сфере торговли и бизнеса.
♈ Овен
Овен, хватит все время искать в себе изъяны. Вы обладаете огромным количеством прекрасных качеств, которых почему-то стесняетесь. Пришло время начать действовать и уничтожать стереотипы в своей голове.
Космический совет: избавьтесь от своей неуверенности.
♉ Телец
Телец, все, что вам сейчас необходимо — это настроиться и слушать. Поверьте, что ответы, которые вам нужны, придут сами. Некоторым из вас, возможно, придется выполнить задание или донести правду, которая не всем удобна. Но вы знаете, что это для большого блага. Освободите себя от вины и сделайте шаг вперед.
Космический совет: правда удобна не всем.
♊ Близнецы
Близнецы, не страшно, если вы пропустили свой «зеленый свет». Очень скоро он снова поменяет окрас, и тут-то вы уже не упустите возможность сделать все, что от вас требуется. Не бойтесь идти к своей мечте.
Космический совет: удача снова улыбнется вам.
♋ Рак
Рак, это время лучше посвятить дорогим вам людям. Они нуждаются в вас как никогда. Да, и вам общение с ними принесет душевное спокойствие. Устройте сюрприз для родных, позвоните тем, кто находится далеко от вас.
Космический совет: проведите время с родными.
♌ Лев
Львы, мы либо живем в прошлом, либо переносимся в будущее. Но обе эти полярности — иллюзия. Настоящее — это все, что существует. Постарайтесь жить здесь и сейчас.
Космический совет: живите сегодняшним днем.
♍ Дева
Дева, легко судить других, однако крайне непросто сносить критику окружающих. Однако порой эти слова отражают правду. Постарайтесь не воспринимать критику в штыки, возможно вы сможете изменить что-то в себе и стать лучше.
Космический совет: умейте принимать критику.
♎ Весы
Весы, вы не обязаны угодить всем. Иногда границы — это не есть плохо. Главное, научиться отделять зерна от плевел. Невозможно нравиться всем, такова жизнь.
Космический совет: избавьтесь от хлама в жизни.
♏ Скорпион
Скорпион, жизненные уроки является неотъемлемой частью этого цикла. Сегодня вас просят оценить области, в которых вы чувствуете себя «застрявшими». Спросите себя, почему вы продолжаете возвращаться к одной и той же точке снова и снова. Саморефлексия поможет вам приблизиться к истине.
Космический совет: воспользуйтесь уроками, которые дает жизнь.
♐ Стрелец
Стрелец, о дальнем путешествии не может быть и речи. Но это не значит, что вы не можете исследовать места отдыха недалеко от дома. Постарайтесь, как можно больше времени проводить на улице — вам необходимо развеяться.
Космический совет: прогулки — это то, что вам сейчас нужно.
♑ Козерог
Козерог, Вселенная усиленно подает вам знаки, но почему-то вы не обращаете на них никакого внимания. Попробуйте довериться собственной интуиции, взгляните на проблемы под другим углом.
Космический совет: прислушайтесь к интуиции.
♒ Водолей
Водолей, вы бросили себе вызов, но полностью ли вы реализуете свой потенциал? Не верите, что достойны того, чтобы вас услышали? Избавьтесь от глупых убеждений, которые тянут вас вниз. Время оказаться в центре событий.
Космический совет: расправьте крылья.
♊ Рыбы
Что делать, если наши хобби — это не просто хобби? Что если это возможность поделиться своими дарами с миром? Решение пойти по пути реализации того, что вам доставляет удовольствие — правильное. Дерзайте!
Космический совет: будьте смелее.
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