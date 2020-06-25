🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июня, когда Луна находится в созвездии Льва, знакам зодиака стоит заняться решением накопившихся вопросов. Отличный период для того, чтобы навестить родных. В этот день неплохо идут дела в сфере торговли и бизнеса.

♈ Овен

Овен, хватит все время искать в себе изъяны. Вы обладаете огромным количеством прекрасных качеств, которых почему-то стесняетесь. Пришло время начать действовать и уничтожать стереотипы в своей голове.

Космический совет: избавьтесь от своей неуверенности.

♉ Телец

Телец, все, что вам сейчас необходимо — это настроиться и слушать. Поверьте, что ответы, которые вам нужны, придут сами. Некоторым из вас, возможно, придется выполнить задание или донести правду, которая не всем удобна. Но вы знаете, что это для большого блага. Освободите себя от вины и сделайте шаг вперед.

Космический совет: правда удобна не всем.

♊ Близнецы

Близнецы, не страшно, если вы пропустили свой «зеленый свет». Очень скоро он снова поменяет окрас, и тут-то вы уже не упустите возможность сделать все, что от вас требуется. Не бойтесь идти к своей мечте.

Космический совет: удача снова улыбнется вам.

♋ Рак

Рак, это время лучше посвятить дорогим вам людям. Они нуждаются в вас как никогда. Да, и вам общение с ними принесет душевное спокойствие. Устройте сюрприз для родных, позвоните тем, кто находится далеко от вас.

Космический совет: проведите время с родными.