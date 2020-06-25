День Петра Солнцеворота: что можно и что нельзя делать 25 июня

25 июня православные верующие почитают святого Петра Афонского. Он появился на свет VII веке в Греции и на протяжении длительного времени служил воеводой в императорских войсках в Константинополе. В ходе войны с сирийцами Петра в 667 году захватили в плен и заточили в самарской крепости возле реки Евфрат. Благодаря божьей помощи святому удалось вырваться на свободу.

Жизнь Петра Афонского была наполнена чудесами и исцелениями, которые сделали его известным. Преподобный ушел из жизни в 734 году, а его святые мощи хранились в обители святого Климента на горе Афон.

Традиции 25 июня:

На Руси в День Петра Солнцеворота было принято прославлять небесное светило. Наши предки залезали на высокий холм и обращались к солнцу с просьбами о благодати, а также благодарили за тепло и свет.

Люди 25 июня обычно отправлялись на рыбалку и готовили блюда из улова. На особом счету была уха. В старину так назывался любой наваристый суп, несмотря на состав продуктов. Пo прошествии времени под ухой стали подразумевать только рыбный бульон.

На Петра Солнцеворота сеяли поздние огурцы и пересаживали рассаду капусты на грядки. Начиная с этого дня, на Руси начинали полоть злаки и сеять гречиху.

Что категорически нельзя делать 25 июня:

Наши предки верили, что в этот день нельзя есть суп, приготовленный не из рыбы. Иначе окажешься в ситуации, когда придется оправдываться перед кем-то.

25 июня до обеда запрещено сеять гречку, а после хлебные злаки — пшеницу и овес. В противном случае, урожая ждать не стоит.

В ночь на Петра Солнцеворота наши предки не ложились спать раньшe полуночи. Те, кто игнорировал поверье, лишались возможности реализовать свои планы.

25 июня нельзя надевать вещи темного цвета. На Руси верили, что солнце обидится и ниспошлет на землю ливни, которые затопят насаждения.

В этот день запрещено покупать корову. Скотина может не прижиться у новых владельцев и заболеть.

Беременным женщинам нельзя 25 июня позволять гладить кому-либо свой живот. Согласно поверью, ребенок станет чрезмерно доверчивым и навлечет на себя массу проблем.

На Петра Солнцеворота в старину не косили траву. На острие инструмента в дом можно было занести нечистую силу.

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