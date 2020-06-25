Названа причина смерти сына Никиты Хрущева

Правоохранители в США назвали причину смерти Сергея Хрущева, скончавшегося 18 июня. Как сообщает Associated Press, 84-летний сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову.

При этом, по словам представителя местной полиции Тодда Паталано, «непосредственных признаков насильственных действий с третьей стороны» не было.

Полиция прибыла в дом Хрущева в минувший четверг, 18 июня, по вызову его супруги. Смерть была констатирована на месте. Расследование закрыто, уголовных дел по факту происшествия не заводилось.

Информацию о смерти Сергея Хрущева 18 июня 5-tv.ru сообщил друг семьи покойного, бывший дипломат Марк Гаррисон. Он рассказал, что советский, российский и американский ученый, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался 18 июня в возрасте 84 лет. Причины смерти тогда не назывались, друг семьи только отметил, что они носят трагический характер.

Сергей Хрущев в 1991 году был приглашен читать лекции в Университет Брауна в США. На родине он занимался крылатыми и баллистическими ракетами, в Штатах преподавал историю холодной войны. Позже он выбрал США для постоянного места жительства.