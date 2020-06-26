Акулина Гречишница: что можно и категорически запрещено делать 26 июня
Этот день на Руси традиционно считался праздником, отмечать который нужно по-особенному.
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Фото, видео: Znaj.ua; telegraf.com.ua; www.globallookpress.com / digifoodstock.com, Sonja Krebs, Paul Williams - Funkystock, imagebroker/Michaela Begsteiger, Birgit Koch
Согласно православному календарю, 26 июня — день поминовения великомученицы Акилины (Акулины) Старшей, подвергшейся жестоким пыткам за отказ чтить богов-идолог, а также проповедовавшей веру в Иисуса Христа. Несмотря на жестокие издевательства, святая не отреклась от убеждений. За это Акилину, которой едва исполнилось 12 лет, казнили через обезглавливание.
На Руси в день памяти Акулины готовили кашу из гречневой крупы, оставшейся с прошлого урожая, и раздавали бездомным, нищим или странствующим людям. В ответ сытые, по традиции, желали богатого урожая.
Что запрещено делать 26 июня?
В народе этот день также назывался Акулина-комарница или Акулина — задери хвосты, поскольку в этот период насекомые начинали активно охотиться и досаждать людям и животным. В том числе, коровам. Пить их молоко сегодня считалось опасным: отбиваясь от полчищ кровососущих, животное нервничало и могло выделять в него опасные для человека ферменты.
Кроме того, сегодня грешно ссориться, держать в голове дурные мысли, а также совершать неблаговидные поступки. Ослушавшийся обрекал себя на долгие несчастья.
26 июня лучше воздержаться и от тяжелого труда: излишние хлопоты сегодня принесут лишь неудачу.
Что можно делать на Акулину Гречишницу?
Этот день в народе считается праздничным, поэтому важно уделить время близким: собрать за одним столом всех родственников и друзей и обсудить насущные вопросы.
Кроме того, в качестве главного блюда на стол важно подать гречку. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.
По преданию, если сегодня устроить настоящий гречишный праздник — весь год будет сопутствовать удача и успех.
Приметы на 26 июня
- Пить или употреблять в пищу молочные продукты — к болезням или отравлению;
- Если днем летает много комаров — погода еще долго будет хорошей;
- Если на Акулину еще не поспели огурцы — то вкусными они уже не будут;
- Сны с 25 на 26 июня имели важное значение, если в них появлялись родственники спящего.
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