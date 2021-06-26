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Акулина Гречишница: что можно и категорически запрещено делать 26 июня

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Виктория Андреева
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Этот день на Руси традиционно считался праздником, отмечать который нужно по-особенному.

Фото, видео: Znaj.ua; telegraf.com.ua; www.globallookpress.com / digifoodstock.com, Sonja Krebs, Paul Williams - Funkystock, imagebroker/Michaela Begsteiger, Birgit Koch

Согласно православному календарю, 26 июня — день поминовения великомученицы Акилины (Акулины) Старшей, подвергшейся жестоким пыткам за отказ чтить богов-идолог, а также проповедовавшей веру в Иисуса Христа. Несмотря на жестокие издевательства, святая не отреклась от убеждений. За это Акилину, которой едва исполнилось 12 лет, казнили через обезглавливание.

На Руси в день памяти Акулины готовили кашу из гречневой крупы, оставшейся с прошлого урожая, и раздавали бездомным, нищим или странствующим людям. В ответ сытые, по традиции, желали богатого урожая.

Что запрещено делать 26 июня?

В народе этот день также назывался Акулина-комарница или Акулина — задери хвосты, поскольку в этот период насекомые начинали активно охотиться и досаждать людям и животным. В том числе, коровам. Пить их молоко сегодня считалось опасным: отбиваясь от полчищ кровососущих, животное нервничало и могло выделять в него опасные для человека ферменты.

Кроме того, сегодня грешно ссориться, держать в голове дурные мысли, а также совершать неблаговидные поступки. Ослушавшийся обрекал себя на долгие несчастья.

26 июня лучше воздержаться и от тяжелого труда: излишние хлопоты сегодня принесут лишь неудачу.

Что можно делать на Акулину Гречишницу?

Этот день в народе считается праздничным, поэтому важно уделить время близким: собрать за одним столом всех родственников и друзей и обсудить насущные вопросы.

Кроме того, в качестве главного блюда на стол важно подать гречку. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.

По преданию, если сегодня устроить настоящий гречишный праздник — весь год будет сопутствовать удача и успех.

Приметы на 26 июня

  • Пить или употреблять в пищу молочные продукты — к болезням или отравлению;
  • Если днем летает много комаров — погода еще долго будет хорошей;
  • Если на Акулину еще не поспели огурцы — то вкусными они уже не будут;
  • Сны с 25 на 26 июня имели важное значение, если в них появлялись родственники спящего.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня.

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