🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июня, растущая Луна благоволит большим свершением, как в плане личной жизни, так и в карьерном росте. Важно не бояться брать инициативу в свои руки, однако при этом грамотно рассчитывать свои силы.

♈ Овен

Дело не в пункте назначения, Овен. Речь о вашей приверженности пути. Пришло время для развития ваших навыков. Поверьте, многие двери откроются для вас в будущем, не нужно беспокоиться об этом сейчас.

Космический совет: спешка нужна при ловле блох.

♉ Телец

Каждый великий художник знает, что вдохновение приходит неожиданно. Сегодня вместо того, чтобы гоняться за метафорической Музой, вам необходимо отступить назад и сосредоточиться на всем остальном, включая так называемые мирские задачи.

Космический совет: вдохновение невозможно позвать.

♊ Близнецы

Если вы чувствуете, что застряли в колее, вероятно, так оно и есть. Но ее прохождение не должно стать трудной задачей. Вам необходимо напомнить себе, почему вы начали это путешествие. Вместо того, чтобы хоронить себя под грудой работы, осознанно выбирайте проекты, которые вам нравятся.

Космический совет: вспомните о своей цели.

♋ Рак

Есть часть вас, которая все еще застряла в прошлом, и она продолжает править вашим настоящим. Но нужно помнить, что ушло, то ушло. Вы привлекли определенный опыт в свою жизнь, чтобы противостоять своим страхам. Нет необходимости снова возвращаться в это пространств. Верьте в себя, Рак.

Космический совет: расстаньтесь с прошлым.