Не симптом, а знамение: к чему чешутся ладони и глаза?

Зуд определенных частей тела может быть предвестником удачи или горя в зависимости от нюансов, пишет портал Clutch. За долгие века народ освоил эти тонкости и записал ряд примет, которые помогут человеку верно трактовать знаки судьбы.

Самая известная примета касается левой руки. Если чешется она — это к деньгам. И чем больше чешется, тем больше богатства ожидается.

Говорят, если чешется ладонь правой руки, это к встрече или к тому, что вашим близким вскоре может понадобиться ваша помощь. А если чешется тыльная сторона — ждите подарка. Зудящая правая рука в субботу утром может предвещать романтическое свидание.

Есть и обратное толкование этой приметы. Считается, что правая ладонь чешется, когда у человека накопилось много негатива, и ему нужно от него избавиться. А если речь о тыльной стороне, это значит, вам кто-то завидует.

Сложнее дело обстоит с глазами. Значение примет, связанных с ними, определяется по дням недели. Если в понедельник зудит правый глаз — вас ждут перемены к лучшему. А если левый — намечаются ссоры.

Чешущийся правый глаз во вторник — к слезам. Но это могут быть как слезы радости, так и печали. Когда в этот день чешется левый глаз, это может значить скорые трудности в общении с людьми из-за непонимания или лжи.

Правый глаз чешется в среду — ждите добрую весть. Левый — будьте внимательны и остерегитесь импульсивных действий.

Четверг — правый глаз — сложится приятный вечер с близкими людьми. Левый — будете плакать от счастья.

Если зудит правый глаз в пятницу, вы получите нечто нужное и важное вам. Чешется левый глаз — значит, ваши планы принесут вам лишь разочарование.

При зуде в правом глазу в субботу возрастают шансы выиграть в лотерею. А зудящий в этот день левый глаз предрекает удачное свидание и бурный роман.

Воскресный зуд в правом глазу намекает, что ваши чувства к близкому человеку вспыхнут с новой силой. Если речь о левом глазе — ждите события, которые не сможете изменить.

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