Почему Любовь Полищук всю жизнь стеснялась собственной внешности

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Виктория Андреева
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О том, какой была при жизни великая актриса и почему не принимала себя, вспомнил актер Станислав Садальский.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin; Instagram @stassadal

Народной артистки РФ, прославленной актрисы Любови Полищук не стало более 13 лет назад, однако память о ней продолжает жить в сердцах фанатов, близких и родных людей, звездных коллег. Кто-то знал ее чуть больше, кто-то — чуть меньше, но все — лишь с хорошей стороны.

Улыбчивая, жизнерадостная, открытая, нежная и безумно красивая — именно такой запомнилась публике Полищук. При этом сама звезда нередко оспаривала лестные комплименты, уверяя, что она «не такая». В частности, высокая и статная актриса, с удивительно правильными чертами лица и точеной фигуркой не считала себя идеалом красоты. Напротив, лишь загоняла себя в жуткие комплексы, вспоминает коллега Любови, актер Станислав Садальский.

«Могу быть привлекательной. Эффектной. Свечусь от того, что я на сцене. Вот на сцене люблю себя и не стесняюсь об этом говорить. В жизни комплексую», — цитирует великую актрису Садальский в своем Instagram.

Instagram @stassadal

Говоря о характере звезды Станислав заметил, что Полищук не любила шумные компании, банкеты и разговоры с журналистами. Изредка — лишь тихие домашние посиделки с подружками. Почему? Боялась, что потребуют декламировать стихи, танцевать и что-то из себя изображать, как она обычно делала это на сцене. А также просто не понимала, зачем тратить драгоценное время на что-то «бесполезное».

«Я такая, какая есть. Столько выдаю на сцене, что иногда и для близких почти ничего не остается. Есть актеры, которые подключают какую-то особую технику, выдают бутафорские слезы за настоящие страдания. Я так не умею. Я душу свою отдаю, по кусочкам от нее отрываю, отрываю», — признавалась звезда.

О смерти Любови Полищук стало известно 28 ноября 2006 года. Звезда скончалась на 58-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни — саркомы позвоночника.

От ноющих и сильных болей в спине актриса страдала долгие годы. Первой их причиной был удар о бетонный пол во время съемок фильма «Двенадцать стульев», когда актер Андрей Миронов случайно поскользнулся и уронил коллегу. Затем Полищук выбила три межпозвонковых диска, когда выполняла акробатический трюк на сцене.

Очередная травма, нанесшая сокрушительный удар по позвоночнику — ДТП. В результате сильного столкновения у нее сместилось несколько позвонков. Спустя еще несколько лет врачи поставили неутешительный диагноз — злокачественная опухоль. Предчувствуя кончину, Любовь Полищук сбежала из больницы, где проходила курс лечения, предпочтя оказаться в этот страшный момент дома, в кругу семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти матери Любови Полищук.

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