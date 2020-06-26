«Большой удар по самолюбию»: Роза Сябитова дала советы брошенным в разводе

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Алина Потёмкина
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Сваха рассказала, как вести себя, чтобы не сойти с ума от горя.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Количество звездных разводов в 2020 году достигло таких высот, что в пору задуматься, уцелеют ли хоть какие-то из союзов знаменитостей по окончании этого злополучного периода. Всенародная сваха Роза Сябитова решила поддержать тех, кого уже «намотало на колеса любви», и дала советы тем, кто оказался в роли брошенных во время расставания. Свое мнение она опубликовала в Instagram.

«Расставания — боль для обоих, но „кровоточит“ рана разрыва обычно дольше у тех, кого бросают. Как ни крути, а оказаться в роли отверженного — это большой удар по самолюбию и самооценке человека», — написала телеведущая.

Instagram @syabitova_roza

Она посоветовала брошенным супругам «выплакаться и отстрадать потерю», но не затягивать с этим периодом. Если слишком долго жаловаться на пережитое, есть риск погрузиться в пучину депрессии, предупредила Сябитова.

Женщине, по ее мнению, следует после разрыва побыть одной. В то же время, мужчины будут переживать развод дольше, заметила ведущая. После того, как боль утихнет, нужно непременно простить своего бывшего.

«Все-таки какое-то время вы были счастливы вместе. И за это стоит быть ему благодарной», — заключила сваха.

В 2020 году расстались Агата Муцениеце и Павел Прилучный, в процессе развода находятся Пелагея и Иван Телегин. Чуть не разбежались Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Последними о разводе объявили Кристина Асмус и Гарик Харламов.

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