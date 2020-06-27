Елисеев день: что можно и нельзя делать 27 июня, приметы и поверья

Согласно церковному календарю, на 27 июня приходится День памяти святого Елисея. За всю жизнь он сотворил немало чудес: исцелял безнадежно больных, воскрешал мертвых, а также пророчил будущее. Именно поэтому на Руси этот день считался чудотворным: те, кто будет четко следовать традициям и не ослушается советов предков, обретут настоящее счастье.

Что можно делать в Елисеев день?

Считалось, что этот праздник важно начинать с молитвы Елисею. Так, любой смертный мог попросить для себя и родных чего угодно: добрые пожелания исполняются в кратчайший срок. Однако важно перед молитвой очистить голову от дурных мыслей. В противном случае — успеха не будет.

Чтобы привлечь к себе богатство и удачу, достаточно приобрести сегодня новую вещицу, затем освятить ее в храме и носить три дня. По истечению срока — убрать подальше от посторонних глаз, при этом не стирая. Надевать вещь следует только в те моменты, когда особенно нужно везение.

Издревле считалось, что крестить ребенка в Елисеев день — к счастливой и безмятежной жизни младенца.

Что запрещено делать 27 июня?

Согласно поверьям, в этот делать нельзя долго залеживаться в кровати, а в течение дня — лениться. Иначе — бездельник будет долго мучиться от неизвестных болезней и хандры.

Употреблять в сегодня спиртные напитки — к серьезному отравлению. Предки верили, что именно 27 июня алкоголь преисполнен нечистью, желающей завладеть человеческим телом.

Переедать в этот день также запрещалось. В противном случае чревоугодник рисковал навлечь на себя серьезные страдания и болезни.

Употреблять в пищу яйца с двумя желтками в Елисеев день категорически запрещено. Иначе — скоро возникнет сложная ситуация, выхода из которой не найти.

27 июня женщинам также запрещалось браться за расческу. Предки верили: чем больше волос с головы дамы вычешет гребень, тем легче к ней пристанут болезни.

Приметы в Елисеев день

Увидеть сегодня прыгающих по земле лягушек — к затяжным ливням;

Если много звезд на ночном небосклоне — жди приятных вестей;

Если 27 июня много комаров — будет хороший урожай ягод, если мошек — грибов;

Сны в ночь с 26 на 27 июня — вещие. Во многом они подсказывают человеку, как приумножить свой капитал.

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