Кружева или классика? Какой фасон женского нижнего белья больше всего возбуждает мужчину?
Эти предметы туалета до сих пор остаются незаменимым оружием в борьбе представительниц прекрасного пола за благосклонность кавалеров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anju, Oleksiy Maksymenko, bge images
Огромный выбор фасонов женского нижнегo белья в специализированных торговых точках принес представительницам прекрасного пола серьезные проблемы. Современные женщины зачастую стоят перед выбором и с трудом пытаются определиться, какой именно тип предметов туалета сможет произвести на партнера неизгладимое впечатление.
Классика
Это поистине наиболее распространенный и удобный фасон нижнего белья, который использует в повседневной жизни большинство женщин. Такой тип несет, прежде всего, основную гигиеническую функцию, а также придает телу сексуальныe очертания. Несмотря на это, мужчины на классику практически «не ведутся» и стараются поскорее стянуть подобное белье со своей пассии.
Спорт
Современные девушки спортивного телосложения делают выбор, как правило, в пользу именно этого фасона. Немалое количество мужчин предпочитают видеть свою избранницу именно в таких предметах туалета. Кроме того, выбор спортивного белья указывает на игривый, веселый и фривольный характер обладательницы. Стоит отметить, что далеко не все женщины могут позволить себе надеть такое белье. Помните, критичную оценку возможностей собственного тела никто не отменял.
Эротика
Данный фасон нижнего белья, как правило, подойдет всем представительницам прекрасного пола. Существует огромный выбор таких предметов туалета — от прозрачных кружев до специализированных изделий. Носить это белье, как правило, не очень удобно. Однако, «поражающий» эффект способен затмить собой все малозначимые нюансы. Практически все мужчины считают эротический фасон наиболее возбуждающим. Но, отдают предпочтение более скромным экземплярам, чтобы сохранить в своей спутнице некоторую загадку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчины назвали цвет женского нижнего белья, который возбуждает их больше всего.
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