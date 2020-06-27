ТОП-5 пар, чья любовь обречена из-за несовместимости имен

Считается, что имя человека влияет на его судьбу. А что будет, если в отношениях состоят люди, чьи имена «конфликтуют» друг с другом. Чаще всего такие пары обречены на расставание, пишет журнал «Лиза».

Светлана и Дмитрий

Паре с такими именами сложно найти общую цель, а значит Светлана и Дмитрий не понимают, к чему им вместе стремиться. При этом их может не устраивать текущий уровень жизни, а отсюда возникают конфликты. Ведь представителям этих имен проще жаловаться, чем предпринимать какие-то решительные действия.

Евгения и Антон

В паре с такими именами есть риск измен. И Евгения, и Антон, обычно, эмоциональные люди. А это значит, что в такой паре будет много скандалов, истерик и просто выплеска эмоций. Специалисты советуют обладателям этих имен быть осторожнее, так как есть риск сильной моральной травмы.

Дарья и Алексей

В конфетно-букетный период такой паре будет казаться, что они идеально подходят друг другу. Но через время Дарье и Алексею станет понятно, что они несовместимы. Обладатели этих имен — противоположности. Их союз часто приводит к больному расставанию и сожалениям.

Варвара и Никита

У Варвары и Никиты в начале отношений все будет складываться идеально, но очень часто у обладателей таких имен нет общих принципов и разные ритмы жизни. Варвара и Никита часто держатся за отношения, не могут «порвать» со своим партнером, а из-за этого страдают.

Роман и Валерия

Через некоторое время их чувства могут исчезнуть. Брак людей с такими именами возможен, но, увы, чаще всего любви в нем нет. Сохранить семью помогут только дети или взаимная договоренность.

Ранее 5-tv.ru писал о необычных имен, которые способны обречь детей на вечные страдания.