Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, какие сны сулят богатство

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 4 860

Кажетта Ахметжанова считает, что определенные сновидения могут стать предвестниками скорого обогащения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ottfried Schreiter; 5-tv.ru

О том, что человек скоро и, возможно, неожиданно для себя разбогатеет, могут поведать сны. Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», ведунья Кажетта Ахметжанова поделилась, какие ночные видения предсказывают обогащение.

«К богатству снятся монеты, препятствия, горы, если ты идешь, значит идешь к своему богатству», — рассказала 5-tv.ru ясновидящая.

Кроме того, добрым знаком будет увидеть во сне сундук или богатую ткань, а также изобилие продуктов.

«Мне как-то одна девочка рассказала, что ей приснилась манная каша, полная манная каша, и в тот год у нее муж провел сделку до двухсот миллионов долларов, и они разбогатели», — привела Ахметжанова случай из своей практики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью ритуалов привлечь богатство и любовь в день осеннего равноденствия.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.56
0.13 85.46
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:58
WADA задумалось об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов
5:41
ТОП-9 способов узнать, что человек говорит неправду
5:24
Королева получила 175 миллионов рублей в подарок за внебрачную дочь
5:07
Голубая среда: к чему приведет Европу реактивный взлет цены на природный газ
4:51
Бензовоз протаранил «поливалку» на МКАД. Есть жертвы
4:49
Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, какие сны сулят богатство

Сейчас читают

Столкновение, день болезни и феерический успех: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
Врач сравнила хирургический и косметологический методы быстрой коррекции фигуры
Нумерологи раскрыли, как узнать возраст души по дате рождения
Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака