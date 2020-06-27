День святого Фита: что можно и строго-настрого запрещено делать 28 июня

Издревле 28 июня считался днем поминовения великомученика римского, святого Вита. По преданию, рожденный в период раннего христианства в семье сенатора-язычника он тайно проповедовал веру в Иисуса Христа и сотворял чудеса. Так, однажды ему удалось изгнать бесов из наследника императора Диоклетиана и вернуть его к нормальной жизни. Правда, эти заслуги никто не оценил: за отказ молиться римским богам святого нещадно бросили в чан с кипящим маслом.

Так повелось, что в народе Вита называли Фитом. Отдавая дань его заслугам, предки четко следовали традициям и обращали особое внимание на приметы. Считалось, что нарушивший их человек обретет несчастье и потеряет все, что успел нажить.

Что категорически нельзя делать 28 июня?

Согласно традициям, сегодня строго-настрого запрещалось купаться в водоемах. Причина тому — потусторонняя сила, спускающаяся на Землю в этот период. Нечисть использует любую возможность, чтобы навредить человеку. Так, купающийся рисковал стать жертвой водяного или русалок, утаскивающих людей на самое дно.

Общаться в День Фита на повышенных тонах также запрещалось. Лучше выбрать другой момент для выяснения отношений или в противном случае ждать беды.

Выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина сегодня — к разорению. Невостребованную еду лучше раздать животным. Так, в вашем доме навсегда поселятся счастье и успех.

Проявлять жадность 28 июня также не стоит. Иначе — велик риск остаться «у разбитого корыта».

Женщинам в этот день нужно воздержаться от гаданий на суженного. Та, кто нарушит этот наказ, рискует навсегда остаться в девках.

Что можно делать на День Фита?

Если человек держит скот, то сегодня следует молиться о защите его от напастей. Известно, что по миру ходит много болезней. Если не попросить у Фита защиты для животных сегодня — можно вскоре их потерять.

Считалось также, что 28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав. Правда, делать это нужно рано утром. Из них следовало готовить целительные отвары как для человека, так и для животных. Такие заготовки могут избавить любое существо от самых тяжелых заболеваний.

Кроме того, сегодня следовало уделить побольше внимания близким людям. В особенности, детям и старикам. Предки верили: за любую оказанную кому-то помощь сегодня воздастся сполна.

Приметы на 28 июня

По преданию, плохая погода сегодня сулила жаркое лето и теплую осень;

Увидеть ворона сегодня — к болезням или плохим новостям;

Если солнце озаряет небо красными лучами — ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки;

Сны в ночь с 27 на 28 июня не сулят ничего хорошего, поэтому, проснувшись, необходимо помолиться.

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