Тихий день: почему незамужним девушкам запрещено принимать важные решения 29 июня
Сыздавна на Тихона остерегались печь, трудиться в огороде, но старались заниматься иным трудом.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Фото, видео: clutch.ua, globallookpress.com /CHROMORANGE / Horst-JÃ¼rgen Schu, /Nikolay Gyngazov, /Mustafa Kaya
Православные верующие чтут память святителя Тихона. Святой родился в городе Амафунте на Кипре и в юношестве, по преданию, обрел дар чудотворения. При жизни он трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и проповедовал христианскую веру. Тихон постоянно выслушивал просьбы прихожан, и двери его дома всегда были открыты.
На Руси этот день прозвали Тихим — отчасти по имени святого, отчасти из-за распространенного поверья. Считалось, что начиная с этого периода затихают певчие птицы.
Что можно делать в Тихий день?
Тихона сыздавна молили о прекращении зубной боли. Считается, что этот день поможет в избавлении от недуга, если обратиться с такой просьбой к святому.
29 июня лучше провести с близкими, подарить им что-нибудь небольшое, но нужное. Сегодня рекомендуется завершить домашние дела. День отлично подойдет для уборки, стирки и готовки за исключением выпекания.
Что нельзя делать в Тихий день?
Сегодня не стоит замешивать тесто и печь — это может отвадить финансовое благополучие. Не рекомендуется трудиться в огороде. Посевные и поливочные работы желательно перенести на другой день.
В то же время 29 июня нельзя лениться. Тихон не любил лодырей и наказывал их. Запрещено ссориться и кричать на домочадцев.
Важные решения в Тихонов день нужно оставить, особенно если они речь идет о незамужней девушке и решении вопроса и свадьбе. В противном случае помолвка, скорее всего, отменится.
Ранее 5-tv.ru писал, что запрещено делать на неделе с 29 июня по 5 июля.
Читайте также
59%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?