🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июня, не нужно начинать ничего глобального — лучше как можно скорее завершить ранее начатое.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июня, Луна находится в знаке Весы. В восьмые лунные сутки не нужно начинать ничего глобального — лучше как можно скорее завершить ранее начатое. Этот день не сопутствует принятию решений. Скорее всего, выбранный человеком вариант действий окажется неверным.
♈ Овен
Знания, которые вы получаете сейчас, могут помочь вам на пути. Но кто сказал, что вы не можете быть учеником и учителем одновременно? Если вам есть что сказать, самое время поделиться этим с миром.
Космический совет: используйте этот период времени, чтобы учиться и расти.
Космический совет: используйте этот период времени, чтобы учиться и расти.
♉ Телец
Гнев и обида не идут вам на пользу. Смените их на покой и умиротворение. Это правда, что другой человек подвел вас. Но что если он, как и вы, думает о своем благополучии и не пытается вам навредить? Есть много способов взглянуть на одну и ту же ситуацию.
Космический совет: отриньте низшие вибрации и смените гнев на милость.
Космический совет: отриньте низшие вибрации и смените гнев на милость.
♊ Близнецы
Чем больше вы преследуете вдохновение, тем дальше оно ускользает. Вам не обязательно гоняться за музой. Сосредоточьтесь на чем-то ином. Прогуляйтесь или устройте романтический вечер. Пусть поначалу это покажется нелогичным, но дайте время, и нужный настрой придет.
Космический совет: очистите голову и наберитесь положительных впечатлений.
♋ Рак
Задумывались ли вы, что происходит с желаниями, которые не исполняются? Возможно, вы могли получить то, чего заслуживаете. Но этому помешали ваши подсознательные убеждения. Вы полагаете, что недостойны получить то желаемое. Знайте: это не так.
Космический совет: разрушьте внутренние блоки, которые стояли на вашем пути.
♌ Лев
Вспомните, к чему стремились в детстве, и что любили. Отложите на время то, что приносит вам выгоду, и займитесь тем, к чему лежит душа. Возможно, пора победить детские страхи, которые когда-то помешали вам принять дары от Вселенной.
Космический совет: уступите место творчеству
♍ Дева
Подумайте, кем вы были до начала пандемии. С тех пор вам удалось вырасти во многих отношениях. Проанализируйте список подарков, которые вы получили свыше за эти месяцы. И знайте, продолжите расти над собой.
Космический совет: попрактикуйтесь в приобретенных навыках.
♎ Весы
Можете сколько угодно строить планы, но если они не соответствуют вашим истинным целям, ничего не получится. Вам не помешает самоанализ. Знайте, что вы заслуживаете любви, мира, гармонии и изобилия. Вы и забыли, насколько великолепны.
Космический совет: вы достойны любви, мира, гармонии и изобилия.
♏ Скорпион
Вы не слышите голос мудрости внутри. Это потому, что вокруг вас слишком много шума. Найдите время для медитации и осознания. Не менее важно обратить внимание на потребности тела. Подумайте, что заставляет его чувствовать себя хорошо.
Космический совет: займитесь телом и разумом.
♐ Стрелец
Когда наши внутренние убеждения соответствуют нашим намерениям, мы готовы творить чудеса. Последние месяцы вы находились вне своей привычной матрицы и теперь готовы поразмышлять над внутренними установками, стоящими на пути к успеху. Скажите себе, что заслуживаете лучшего и двигайтесь вперед.
Космический совет: освободитесь от убеждений, которые стояли на пути вашего успеха.
♑ Козерог
Козероги, проще всего стать мятежником и жить, невзирая ни на какие правила, предписанные обществом. Однако сейчас звезды вам советуют сменить тактику. Научитесь прислушиваться к другим и работать в команде, учитывая интерес других. Это будет вашим огромным преимуществом, благодаря которому вы сможете добиться любых высот.
Космический совет: одна голова — хорошо, а две — лучше.
♒ Водолей
Водолеи, представьте, что перед вами стоит чаша весов. Вместо того, чтобы опрометчиво принимать то или иное решение, взвесьте все плюсы и минусы и только после этого выносите окончательный ответ. Если вы проигнорируйте данный совет, то рискуете потерять что-то важное в вашей жизни.
Космический совет: действуйте предусмотрительно.
♊ Рыбы
Рыбы, запомните, для того чтобы добиться желаемого, иногда стоит быть посмелее. Ни к чему постоянно оставаться в стороне и выполнять чужую работу, не требуя поощрений и наград. Вы заслуживаете, чтобы вас заметили, ведь таких ответственных и порядочных людей как вы найти довольно трудно.
Космический совет: перестаньте вести себя, как «серая мышь».
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.
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