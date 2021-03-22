ТОП-3 женских имени, обладательниц которых ждет несчастная судьба

Выбрать имя для родившейся девочки — дело нелегкое. Некоторые называют ребенка, исходя из личных предпочтений, другие руководствуются модой или святцами. Для того, чтобы чадо прожило счастливую жизнь, важно учитывать особенности каждого имени и избегать тех, в которых изначально заложена негативная энергетика. Passion.ru рассказал, какие имена не стоит давать новорожденным девочкам, чтобы не накликать на них несчастливую судьбу.

Вера

Девочки, носящие это имя, как правило, имеют внутренний стержень, который помогает им добиться небывалых высот. Вместе с тем, несмотря на необычайную силу имени, Веры редко бывают счастливы. Они вкладывают все свои силы в достижение цели, проходя через невероятные трудности и ограничения, и в результате ресурсов для полноценной радости у них уже не остается.

Инна

Инны обладают тяжелым характером, и это постоянно сказывается на взаимоотношениях с окружающими. Обладательницы этого имени не привыкли идти на уступки, считая, что все должно идти именно так, как они хотят. Вся их жизнь — непрерывная борьба с людьми и обстоятельствами, что совершенно не делает их жизнь счастливой.

Людмила

Для Людмил главной ценностью в жизни является семья, которой они дорожат больше всего на свете. Именно поэтому любые печальные события, связанные с родственниками, наносят глубокие раны их душе на всю жизнь. Часто Людмилы рано теряют близких, и это негативно сказывается на ее внутреннем спокойствии и будущем счастье.

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