«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов
Дочь Аллы Пугачевой сделала танцевальный номер во время исполнения классического литературного произведения.
Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa
Известное детское стихотворение в исполнении Лизы Галкиной превратилось в артистичный танцевальный номер. Забавное видео прошлых лет с маленькой дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилось на фанатской странице ребенка. Наследница певицы и юмориста прочитала строчки Алексея Плещеева: «Травка зеленеет, солнышко блестит; ласточка с весною в сени к нам летит».
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Стихотворение включает в себя три четверостишия. Малышка прочитала его целиком. Но озвучить классическое произведение девочке показалось недостаточным. Как подобает настоящей артистке, Лиза решила отыграть момент всем телом. Она много жестикулировала, перемещалась с место на место и кивала себе в такт, что со стороны походило на танец. Читала она также в ритм и даже почти пропевала. Поклонники оценили такой нестандартный подход на высший балл.
«Молодец Лизочка, концерт замечательный!»
«Какое счастье — иметь такую дочь!»
«Какая Лиза талантливая! Вот что значит — гены», — оценили выступление в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина объявила себя блогершей и рассмешила отца.
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