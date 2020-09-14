«Девочки, держитесь!» Сергей Лазарев выложил в сеть очередную порцию снимков сына

Светлана Александрова
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Шестилетний Никита уже успел смутить множество женских сердец.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев из-за отмены концертов получил возможность больше времени проводить с детьми и стал чаще, чем раньше радовать своих поклонников трогательными снимками подрастающих сына и дочки в Instagram. Несколько часов назад артист выложил в сеть порцию новых фото шестилетнего Никиты. Мальчик со знанием дела позирует под пальмами на Курорте.

Instagram @lazarevsergey

Подписчики Лазарева в комментариях подмечают, что малыш здорово повзрослел, и уже сейчас видно, что у звездного папы подрастает возмутитель женских сердец.

«Красавчик! Весь в папу!»

«Девочки, ну это все, держитесь!»

«Похититель девичьих сердец растет!»

«Жизнерадостный малыш, весь в папаню».

«Серьезный будет парень… серьезный», — умиляются фанаты Лазарева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев растит сына Никиту и дочку Анну. Певец не скрывает, что дети рождены суррогатными матерями, так похожи друг на друга малыши потому, что биологические родители у них общие. Воспитывать детей артисту помогает мама — Валентина Лазарева.

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