Ярилин день: что можно и нельзя делать 1 июля?

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Алина Потёмкина
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Праздник языческого бога солнца сохранился и в современном мире.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cindy Miller Hopkins, /C. Leithold, /Jochen Tack, /Hauke-Christian Dittrich, /Dr. Wilfried Bahnmüller, /Martin Siepmann

В народном календаре 1 июля — день бога солнца Ярило. Даже несмотря на то, что языческие традиции давно канули в Лету, в православном мире этот праздник не исчез, а трансформировался. Теперь православные чтут в этот день раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

История праздника

Леонтий был военачальником в римском войске, но прогневал правителя тем, что исповедовал христианство. Тогда Ипатия и Феодула послали за ним, чтобы судить. Но по дороге в Триполи один из стражников заболел. По велению ангела, который явился ему во сне, он молился о выздоровлении богу, в которого веровал его арестант. Исцеление пришло, и оба стражника обратились в христианство. За это все трое были казнены.

Что можно делать 1 июля:

Поскольку этот день считается самым солнечным, хорошо проводить время на воздухе и загорать.

Можно собирать в лесу или на лугу лекарственные растения, они в этот день набирают целебную силу.

Приветствуются ярмарки, походы в гости и прогулки большими компаниями.

Что нельзя делать 1 июля:

Не стоит пить алкоголь в этот день — Ярило не любит пьяных.

Нельзя драться и ссориться, иначе прослывешь дураком.

Не советуют рассказывать сны, приснившиеся в ночь на Ярило — увиденное не сбудется.

Народные приметы:

Если утром туман — день будет жарким.

Роса поутру — к хорошему урожаю.

Вороны высоко кружат — не бывать хорошей погоде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 30 июня.

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