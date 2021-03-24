ТОП-5 самых опасных продуктов для гипертоников

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Светлана Александрова
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В последние годы медики отмечают рост числа молодых людей с хронически повышенным давлением и не в последнюю очередь связывают это с неправильным питанием.

ТОП-5 самых опасных продуктов для гипертоников

Фото: ТАСС /Денисов Антон

Медики перечислили пять самых опасных продуктов для людей с повышенным давлением. В последние годы врачи отмечают рост числа страдающих гипертонией в молодом возрасте. Они напрямую связывают это не только с увеличением стрессовых ситуаций, но и с неправильным питанием, поскольку популярная у молодежи еда опасно влияет на сердце и сосуды, сообщает интернет-портал «МедикФорум».

Соль

Злоупотребление солью приводит к повышению в крови натрия и снижает способность почек выводить из организма лишнюю жидкость. В результате нарушения тонкого баланса увеличивается нагрузка на ведущие к почкам кровеносные сосуды и давление повышается. Сократить потребление соли — первое, что должны сделать гипертоники.

Мясо и продукты глубокой обработки

Колбасы и копченое мясо содержат много натрия, что вызывает описанные выше проблемы. Поэтому в большом количестве для людей с повышенным давлением они опасны.

Консервы

Консервированные продукты врачи рекомендуют употреблять лишь изредка, в виде исключения. Они могут содержать слишком много соли, увеличивающей срок их годности.

Сахар

Сладкое способствует увеличению веса и вызывает опасный для сердца дисбаланс в организме. Кардиологи рекомендуют даже здоровым людям ограничивать потребление сахара девятью чайными ложками в день для мужчин и шестью чайными ложками в день для женщин.

Алкоголь

Немногие в курсе, что даже вино может способствовать повышению кровяного давления. Однако исследования подтверждают прямую связь регулярного употребления спиртного с развитием гипертонии и заболеваний сердца. По наблюдениям медиков, самая большая опасность алкоголя кроется в том, что любители выпить редко оказываются способны оставаться в рамках нормы и вовремя остановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему гипертоникам противопоказано есть много гречки. 

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