Что можно и категорически нельзя делать 2 июля в день Зосима Пчельника

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Светлана Александрова
2 023

Православная церковь 2 июля чтит память первого патриарха Московского и всея Руси, Иова, жившего в XVI веке, а также мученика Зосиму, получившего в народе прозвище Пчельник.

Что можно и категорически нельзя делать 2 июля в день Зосима Пчельника

Фото: www.globallookpress.com / Tom Weller, /Haoqunying, /Zhao Ge, /CHROMORANGE / Bilderbox

Православная церковь 2 июля чтит память святого апостола Иуды, брата Господня, а также святого Иова — первого патриарха Московского и всея Руси, жившего в XVI веке, и чудотворца Иоанна, служившего архиепископом в Шанхае и Сан-Франциско в XX веке.

Также вспоминают православные в этот день мученика Зосиму, жившего во Фракии на рубеже I и II веков. Во времена гонений на христиан Зосима оставил военную службу и принял крещение. Правителю Антиохии Домициану донесли, что воин изменил императору и присоединился к христианам. Святого арестовали и судили, но он отказался принести жертву языческим богам.

Согласно преданию, когда Зосиму пытали, Господь даровал ему силы не чувствовать страданий, благодаря чему мученик остался невредим на раскаленном ложе, а потом легко и быстро следовал в темницу в железных сандалиях с вбитыми в подошвы острыми гвоздями. Ни эти пытки, ни голод и жажда в заключении не заставили святого отказаться от своей веры, и после долгих истязаний он был обезглавлен.

В народе же святой получил прозвище Зосима-Пчельник, поскольку в день его поминовения пчелы обычно начинают заносить мед в ульи и заливать соты.

Чего нельзя делать 2 июля

Издавна крестьяне верили, что на Зосиму категорически нельзя пересчитывать пчел и вообще каким-либо образом вмешиваться в их работу, иначе насекомых постигнут болезни и мор.

Говорят также, что нельзя в этот день переедать, особенно пищу животного происхождения, тем более что сейчас продолжается Петров пост, который завершится только 12 июля.

По лунному календарю, сегодня не стоит делать какие-либо косметические процедуры и пластические операции. На убывающей Луне повреждения на коже заживают медленно, могут остаться рубцы и шрамы.

Что можно делать 2 июля

Существует поверье, что если у вас имеются долги, их лучше раздать именно в этот день. В народе считалось также, что все новые дела, начатые на Зосиму сложатся чрезвычайно удачно.

К активным действиям побуждает людей и убывающая Луна в знаке Стрельца. Это удачное время для смены имиджа, поисков работы и переезда в новое жилье. Кроме того, символ 22-х лунных суток, которые наступят полдень, — сердце, а потому очень уместно было бы посвятить этот день проявлению любви и заботы к близким.

Приметы на 2 июля

  • С давних времен на Зосиму предсказывали погоду по поведению пчел.
  • Если насекомые не вылезают из улья, скоро пойдет будет дождь.
  • Если пчелы вялые и сонные — впереди похолодание и ночные заморозки.
  • Если пчелы злые и норовят ужалить — это к засушливой погоде.
  • Есть еще также примета, что именно на Зосиму пчелы жалят только грешников — злых и завистливых людей.

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Что можно и категорически нельзя делать 2 июля в день Зосима Пчельника

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