«Грязная тридцатка»: Мускулистый Костюшкин подтянулся на турнике перед камерой

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин впечатлил своих поклонников отличной физической формой, подтянувшись перед камерой на турнике 30 раз. Видео 48-летний артист выложил на своей странице в Instagram.

«Грязная тридцатка», — подписал ролик артист.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Видно, что последние 10 рывков дались Стасу очень тяжело. Пользователи активно обсуждают спортивное достижение Костюшкина, часть из них выражает восхищение, другие иронизируют и ставят под сомнение достоверность запечатленного рекорда, третьи беспокоятся, как бы музыкант не подорвал здоровье непосильными тренировками.

«С твоей массой это как мой чистый полтинник», — прокомментировал видео актер и телеведущий Оскар Кучера.

«Отличный пример подаете!»

«Стас, молодцом, в прекрасной форме!»

«Сегодня сонный день на даче. Посмотрела видео, Стас, спасибо за пендель…»

«Ужас так напрягать здоровье, оно убежит от Стаса!»

«Так грязно даже дети в школе не подтягиваются, как-то стремно».

«Станислав, вы батут-то из-под пяток уберите, не морочьте читателям голову», - делятся впечатлениями подписчики.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Стас Костюшкин 60 раз отжался на камеру в рамках посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны челленджа «Рекорд Победы».