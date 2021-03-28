ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

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Светлана Александрова
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Астрологи уверены, что рождение человека под тем или иным созвездием предопределено поступками, совершенными в предыдущем воплощении.

Фото, видео: www.globallookpress.com /ESA/Hubble, /Nikolay Gyngazov, /Movementway, /Florian Kopp, /F8-DASBILD

Астрологи уверены, что рождение человека под тем или иным созвездием предопределено поступками, совершенными им в прошлой жизни. И некоторые обречены расплачиваться таким образом за грехи прошлого воплощения своей души. Чтобы выбраться из порочного круга, для них важно в нынешнем воплощении пройти через все испытания и не совершить не новых ошибок, пишет интернет-портал «Экспресс-новости». Специалисты вычислили три знака зодиака, представители которых должны постараться исправить свою карму.

Овен

Радоваться жизни рожденным под этим созвездием людям мешают обиды, которые он накопил в своем прошлом воплощении. Скорее всего они бескорыстно и страстно отдавал все свои силы и умения окружающим, но те со временем начали принимать помощь как должное, что вызвало глубокую обиду дающего. Из-за этого в нынешней жизни Овен обречен страдать от предательств и одиночества, не в силах найти близкую душу. Ему необходимо снова научиться помогать людям от чистого сердца, не ожидая ничего взамен.

Рак

Вся жизнь представителя этого знака представляет собой череду испытаний. Раки склонны воспринимать их как кару небесную, однако на самом деле небесные покровители просто хотят сделать их сильнее и привести на новый, более высокий уровень. Если вовремя осознать этот факт и действительно найти в себе силы справиться с трудностями, впереди откроются необъятные горизонты возможностей.

Дева

Родившимся под этим созвездием и их близким часто кажется, что они просто обречены на вечные страдания. Девы тяжело переживают перемены и расставания, а уж если кто-то из родных умер, они могут впасть в глубокую депрессию на несколько лет. Как утверждают астрологи, такая чувствительность вызвана тем, что в прошлой жизни эти люди обладали даром целителя. За вмешательство в законы природы Вселенная заставляет Деву постоянно испытывать жалость, доставляя страдания снова и снова. Чтобы вздохнуть свободно и научиться радоваться жизни, представителям этого знака зодиака нужно научиться справляться с эмоциями, легче воспринимать негативные моменты в жизни и ставить на первое место собственные интересы.

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ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

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