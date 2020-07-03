В Подмосковье прошли гонки конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020

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Танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд».

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

На подмосковном полигоне Алабино стартовал «Танковый биатлон» — это отборочный тур общевойсковых соревнований «Армейские международные Игры 2020». Накануне экипажи боевых машин провели первые индивидуальные гонки. На маршруте — полоса препятствий, тридцатиметровый брод, условное минное поле, скоростная трасса и огневой рубеж.

А под Новороссийском к международным играм готовились лучшие подразделения ВДВ. За десять дней они должны показать свои лучшие профессиональные качества в условиях максимально приближенных к боевым. Команды будут выполнять специальные групповые задания. А жюри оценит вклад каждого военного специалиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Русские витязи» впервые провели полет на трех типах самолетов в едином строю.

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